Dimentica le disconnessioni WiFi con 24€ grazie al RIPETITORE in SCONTO!

Hai mai riscontrato quei fastidiosi problemi con la tua rete WiFi per via della distanza col modem o per gli spessi muri di casa tua? Beh, con questo extender di TP-Link saranno acqua passata. Con appena 24,99€, potrai infatti prendere l’ottimo TP-Link Mercusys ME30, grazie allo sconto del -17%!

Tutte le caratteristiche del WiFi Extender

Il WiFi extender di TP-Link gode di una tecnologia Wi-Fi Dual Band AC1200, grazie alla quale puoi godere di velocità di connessione fino a 300Mbps sulla banda a 2.4GHz e fino a 867Mbps sulla banda a 5GHz. Questa combinazione è perfetta per lo streaming video, il gaming online e la navigazione web, permettendoti di godere di contenuti ad alta definizione senza interruzioni.

L’installazione di questo ripetitore è semplice e immediata grazie alla funzionalità Plug and Play. Basta collegarlo a una presa elettrica e premere i pulsanti WPS sia sul router che sul ME30 per stabilire una connessione istantanea. Inoltre, l’indicatore LED intelligente aiuta a trovare la posizione ottimale per garantire le migliori prestazioni Wi-Fi, evitando le zone morte.

Il dispositivo è dotato anche di una porta LAN Fast Ethernet, che permette di collegare dispositivi cablati alla rete Wi-Fi estesa. Questo è particolarmente utile per collegare smart TV, console di gioco e altri dispositivi che beneficiano di una connessione stabile e veloce. Inoltre, la Modalità Access Point consente di creare un nuovo punto di accesso Wi-Fi a partire da una connessione Ethernet cablata, aumentando ulteriormente la potenza di questo dispositivo.

Migliora la qualità della tua rete grazie all’extender di TP-Link scontato del 17%, pagandolo solo 24,99€!