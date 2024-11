Digitale Terrestre: Urania TV avvia i programmi in HbbTV

La piattaforma digitale terrestre da tempo ha integrato una nuova tecnologia ibrida che permette di accedere a contenuti extra disponibili solo in alcuni canali. Questa tecnologia è chiamata HbbTV e permette di ampliare l’offerta di intrattenimento della televisione standard attraverso contenuti disponibili in streaming.

Il nuovo canale Urania TV, arrivato da poco sulla piattaforma DTT, solo alcuni giorni fa, ha già avviato i programmi in HbbTV. Una novità particolarmente interessante che garantisce un intrattenimento gratuito più completo e accattivante. In questo modo tutti gli utenti possono godersi approfondimenti o trasmissioni esclusive.

Urania TV è il nuovo canale del digitale terrestre che, unico nel suo genere, ha un focus su istituzioni e imprese. Disponibile da pochi giorni, si fa forza su un palinsesto davvero completo, ricco e di qualità. Spiccano nomi importanti dell’editoria e del giornalismo in Italia. Ma vediamo come puoi accedere anche tu alle programmazioni in HbbTV.

Digitale Terrestre: cosa serve per vedere i programmi in HbbTV di Urania TV

Con il digitale terrestre “moderno”, quello di ultima generazione, è possibile arricchire la proposta di intrattenimento in modo facile e veloce. Come Urania TV, molti altri canali televisivi propongono una programmazione ibrida disponibile grazie alla tecnologia HbbTV. Come puoi vedere questi contenuti?

Prima di tutto devi essere dotato di un televisore o decoder di nuova generazione. Non solo deve essere compatibile con lo standard trasmissivo DVB-T2, ma anche connesso a internet. Questo perché i contenuti in HbbTV non passano attraverso il segnale dell’antenna, ma tramite connessione dati.

Una volta raggiunto Urania TV, disponibile alla numerazione LCN 260 del digitale terrestre, come per tanti altri canali simili, dovrai accedere tramite il tuo telecomando ai contenuti disponibili tramite tecnologia HbbTV. Ricordati sempre di effettuare una “Ricerca Automatica” dei canali per ottenere questa e tutte le novità aggiunte alla piattaforma nelle ultime ore.