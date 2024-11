Digitale Terrestre: arriva un canale unico nel suo genere

Sulla piattaforma digitale terrestre è da poco disponibile un nuovo canale TV tematico e unico nel suo genere. Una vera svolta per la proposta informativa televisiva. Stiamo parlando di Urania TV, l’unico canale dedicato a istituzioni e imprese che ridefinisce il racconto di politica, economia e società.

Lo trovi alla numerazione LCN 260 della lista canali nazionale. Disponibile gratuitamente per tutti, è una vera novità per il pubblico. Infatti, nel comunicato stampa legge: “Un palinsesto ricco di format di approfondimento politico-economico e contenuti esclusivi, realizzati in collaborazione con alcune delle firme più autorevoli del giornalismo italiano“.

Non si tratta solo di una TV, ma di un vero e proprio hub per storie e idee vere, che coinvolgono gli italiani. Un’occasione di informazione che cerca di cogliere le nuove opportunità comunicative. Infatti, uno dei programmi di Urania TV, al 260 del digitale terrestre, è “Rassegna Stampa politicamente scorrettissima” di Daniele Capezzone.

Digitale Terrestre: cosa rende unico Urania TV

Cosa rende Urania TV, ora disponibile nella lista canali nazionale del digitale terrestre, unico nel suo genere? Lo ha spiegato Giampiero Zurlo, presidente di URANIA Media e amministratore delegato del Gruppo UTOPIA: “Il nuovo canale TV 260 è però solo la punta di un grande iceberg multimediale fatto anche di prodotti video e reel per i social network, podcast, video news e altri prodotti digitali“.

Ma non è tutto. Infatti, Zurlo continua: “È l’ultimo tassello, senz’altro il più autorevole, che compone una delle più grandi piattaforme italiane di comunicazione multimediale integrata. Sono orgoglioso di poter dotare la comunità istituzionale e imprenditoriale di un nuovo strumento attraverso cui poter approfondire e comprendere la complessità delle dinamiche politiche e aziendali. Non era mai stato fatto prima“.

Nonostante ciò, il presidente di URANIA Media spiega che il percorso di sviluppo è solo all’inizio nonostante questo nuovo canale del digitale terrestre contenta tutta l’esperienza expertise video-editoriale sviluppata negli ultimi anni.