Digitale terrestre: tante novità per molti canali oltre a un addio

Il digitale terrestre è da diversi mesi protagonista di molti cambiamenti. La rivoluzione, iniziata a novembre 2021, prosegue imperterrita verso la data del prossimo grande switch off programmato per gennaio 2023.

Nel frattempo continua il refarming del digitale terrestre che prevede la riorganizzazione delle frequenze con l’abbandono, da parte delle emittenti sia nazionali che regionali, della banda 700 mHz, prima destinata alla trasmissione radiotelevisiva.

Nelle Regioni già toccate da questo processo, la programmazione in chiaro ora viene trasmessa con dalla nuova frequenza Sub 700 mHz, ottimizzata proprio per la piattaforma del DVB-T2 – HEVC Main 10. La vecchia frequenza, invece, sarà utilizzata dai principali operatori di telefonia mobile per lo sviluppo e la diffusione della tecnologia 5G.

Nondimeno, durante la scorsa settimana, tante novità hanno visto come protagonisti diversi canali TV del digitale terrestre. Molti sono stati gli switch off, ma c’è stata anche una cancellazione. Scopriamo insieme tutti gli aggiornamenti.

Digitale terrestre: switch off di molti canali alla codifica Mpeg-4

Il processo verso la nuova tecnologia trasmissiva del digitale terrestre sta portando parecchi cambiamenti proprio sulla piattaforma fruibile dagli utenti in Italia. Infatti, diversi canali settimana scorsa sono stati protagonisti di uno switch off. Stiamo parlando di quelli appartenenti al MUX Rete Capri:

Capri Casinò alla numerazione LCN 122;

alla numerazione LCN 122; Capri Fashion alla numerazione LCN 247;

alla numerazione LCN 247; MSSport alla numerazione LCN 402.

Ciò vuol dire che questi canali ora vengono trasmessi con la codifica Mpeg-4 H.246 in risoluzione 1920×1080 pixel. In altre parole, ora saranno visibili solo da chi ha un apparecchio compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Se non vuoi spendere molti soldi per adeguarti a questa tecnologia e il tuo vecchio televisore è ancora in buono stato, puoi acquistare un decoder DVB-T2. Su Amazon trovi il Kingbox in offerta lampo a soli 19,54 euro, invece di 29,99 euro.

Questo decoder digitale terrestre si propone con un telecomando universale 2 in 1, molto importante per avere la comodità di gestire due dispositivi con un solo telecomando. Inoltre, supporta sia la porta HDMI che SCART, per i televisori più vecchi.

Un canale TV ha lasciato la piattaforma

Il digitale terrestre ha rinnovato la sua numerazione LCN nazionale. Nell’aggiornamento si è staccato dalla piattaforma, e quindi non è più visibile, un canale TV presente in precedenza. Stiamo parlando di Boing Plus (Provvisorio) al MUX Nazionale TIMB MUX 3.

Attualmente si possono seguire le programmazione del canale Boing Plus al MUX Mediaset presente alle numerazioni LCN 45 e 545 del telecomando, trasmesse con codifica Mpeg-4 H.264. Quindi, è stato eliminato dalla piattaforma del digitale terrestre solo il canale provvisorio.

