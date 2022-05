Digitale terrestre: perché scegliere un decoder con telecomando universale

Il nuovo digitale terrestre è alle porte e si fa sempre più urgente adeguarsi a questa tecnologia per poter continuare ad accedere all’offerta in chiaro. Emittenti nazionali e locali si stanno aggiornando per potersi appoggiare alla nuova piattaforma DVB-T2 – HEVC Main 10.

Infatti, le operazioni di refarming del digitale terrestre stanno per completarsi con le ultime Regioni rimaste all’appello. In altre parole, tutti i canali verranno poi trasmessi tramite la frequenza Sub 700 mHz che sta sostituendo la vecchia 700 mHz, ora destinata allo sviluppo del 5G per alcuni operatori di telefonia mobile.

Quindi, se stai cercando un decoder per adeguarti al prossimo grande switch off del digitale terrestre, in programma per gennaio 2023, non puoi acquistare il primo che ti capita. Né tanto meno puoi affidarti a uno in particolare solo perché il suo prezzo è economico.

Esiste un aspetto importantissimo da tenere presente quando si vuole acquistare un decoder compatibile al nuovo DVB-T2: il telecomando. In sostanza, meglio sceglierne uno con telecomando universale. Ecco perché.

Digitale terrestre: il decoder dovresti sceglierlo con telecomando universale

Sono tantissimi i decoder in commercio atti a ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre. Tuttavia, non tutti garantiscono gli stessi standard. Nonostante la loro funzione sia la medesima, permettere al televisore più vecchio di ricevere la programmazione in chiaro, alcuni accorgimenti fanno comunque la differenza.

Uno degli aspetti fondamentali è scegliere un decoder digitale terrestre con telecomando universale. Come questo in offerta su Amazon a soli 19,11 euro, invece di 39,99 euro. Ricorda di applicare il coupon visibile sulla pagina dell’articolo per ottenere il 25% di sconto sul prezzo già in promozione.

A parte l’ottimo prezzo, questo prodotto non solo offre anche una presa SCART, per i modelli TV più datati, oltre all’HDMI, ma anche il telecomando universale 2 in 1. In questo modo potrete gestire sia il televisore che il decoder con un unico telecomando, dimenticandovi quello precedente.

Quest’ultima comodità è importantissima e fondamentalmente per due motivi. Il primo, perché se il vostro TV è vecchio prima o poi il suo telecomando originale comincerà a darvi problemi. Forse ha già i tasti sbiaditi e magari a volte per selezionare un canale bisogna premere a fondo sul numero corrispondente prima che riconosca il comando.

Il secondo, invece, riguarda la comodità. Se anche il vecchio telecomando funzionasse ancora bene, averne però uno unico per gestire TV e decoder è la scelta migliore. In modo molto semplice, dovreste prima selezionare sull’apposito tasto quale dei dispositivi comandare: televisore o decoder. In questo modo avrete solo un telecomando e governerete tutto con estrema praticità.

Inoltre, non è difficile configurare il telecomando universale del nuovo decoder per gestire anche il vostro televisore. Sul libretto di istruzioni troverete tutti i codici per farlo e così avere un unico telecomando per comandare sia la TV che il decoder compatibile al nuovo digitale terrestre.

Infine, se volete amplificare il segnale del digitale terrestre in entrata potrete installare in casa un semplice amplificatore di segnale. Collegandolo a una comune presa farà da tramite tra il cavo dell’antenna e il vostro decoder o televisore. Su Amazon trovi in offerta l’ottimo Meliconi AMP20 a poco più di venti euro.

