Digitale terrestre: dopo lo switch off la risintonizzazione è d'obbligo

L'8 marzo 2022 abbiamo tutti assistito al primo importante switch off verso il nuovo digitale terrestre. Da quel momento, infatti, tutti i canali ora sono visibili in alta definizione. Sono molti gli utenti che, dai giorni successivi a questo passaggio epocale, stanno riscontrando problemi e disagi.

Il motivo è dovuto al fatto che ora la codifica di trasmissione non è più in Mpeg-2, bensì in Mpeg-4. Inoltre, visto che sarà la modalità definitiva che verrà completata e riconfermata entro il 31 dicembre 2022, è cambiata anche la numerazione dei canali, modificando così l'LCN.

Ciò richiede quindi un'azione obbligatoria per poter vedere tutti i canali ora in alta qualità. L'unico modo per risolvere eventuali problemi di ricezioni è quindi operare con una risintonizzazione dei canali. Si tratta di un'operazione abbastanza semplice e veloce che si può effettuare direttamente dal telecomando del televisore o decoder digitale terrestre.

Digitale terrestre: l'avviso del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico sta inviando a tutti i cittadini un avviso riguardo il nuovo digitale terrestre. Attraverso l'app IO o altri canali social, il MISE sta ricordando a tutti che, per poter vedere i canali sulla piattaforma digitale, è necessario eseguire una risintonizzazione degli stessi. Ecco il testo del messaggio ufficiale:

Dall'8 marzo 2022 tutti i canali televisivi delle emittenti nazionali sono visibili in alta qualità. Per continuare a vedere i tuoi programmi preferiti è necessario risintonizzare il televisore o il decoder. Se dopo la risintonizzazione non riesci a vedere i canali, probabilmente significa che il tuo televisore o il tuo decoder non sono compatibili con la nuova tecnologia.

Nel caso in cui fosse necessario sostituire il proprio apparecchio è possibile richiedere il Bonus TV messo a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico stesso. Si tratta di uno sconto applicabile sull'acquisto di un nuovo televisore, nel caso si tratti del Bonus TV Rottamazione, o di un decoder compatibili al nuovo digitale terrestre.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il numero 0687800262 dedicato all'assistenza, oppure il canale WhatsApp ufficiale dedicato al digitale terrestre. Ad ogni modo, per effettuare la risintonizzazione dei canali può essere di aiuto il video tutorial qui sotto riportato.