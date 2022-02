Digitale terrestre: tutte le info che vuoi grazie al numero WhatsApp

Finalmente è arrivato un metodo pratico, veloce e, soprattutto, smart dove trovare le risposte a tutte le domande relative al digitale terrestre. L'arrivo del nuovo DVB-T2 sta generando molti dubbi nelle persone che, attualmente, sono un po' intimorite dal prossimo 8 marzo 2022, data in cui tutti i canali Rai e Mediaset passeranno alla codifica Mpeg-4, ovvero in alta definizione (HD).

Qualsiasi sia il vostro dubbio o problema ora potrete fare affidamento al numero WhatsApp messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per rispondere a tutte le vostre domande in merito al nuovo digitale terrestre. Una soluzione non proprio innovativa, ma sicuramente utile e vantaggiosa che evita interminabili minuti al telefono in attesa che un operatore risponda.

Dite addio ai dubbi sul digitale terrestre: da oggi c'è il numero WhatsApp

Possiamo dire che questa del numero WhatsApp è veramente una buona idea. Permettere a tutti i cittadini di inviare le proprie richieste tramite questa app di messaggistica istantanea e ricevere le risposte e le spiegazioni, quasi in tempo reale, è un'ottima soluzione per far fronte a dubbi e preoccupazioni che il nuovo digitale terrestre sta generando inevitabilmente nelle persone.

Il numero da registrare nella rubrica del vostro smartphone e contattare ad ogni vostro dubbio sul digitale terrestre tramite WhatsApp è il 3401206348. Lo riconoscerete subito dal logo inconfondibile della Nuova TV Digitale, la pagina ufficiale del MISE legata al DVB-T2, presente nella foto profilo.

Inviando un primo messaggio, qualsiasi sia la vostra richiesta, riceverete tutte le condizioni generali del servizio WhatsApp messo a disposizione dal MISE. Vi riportiamo le informazioni più salienti utili per utilizzare al meglio questo servizio di assistenza legato all'arrivo del nuovo digitale terrestre:

Benvenuto nel nuovo canale di informazione della Nuova TV Digitale.

Il canale funziona in modalità asincrona, con gli stessi orari del nostro Contact Center (dal Lunedì al Sabato 09:00/20:00).

Tutti i messaggi pervenuti al di fuori del servizio hanno durata massima di 24 ore, pertanto se non ricevi una risposta puoi scrivere nuovamente negli orari sopra indicati.

Un'informazione importante riguarda proprio la durata massima dei messaggi che si autodistruggeranno dopo 24 ore. Perciò, se volete ricevere una risposta e far sì che la domanda inviata non finisca nel dimenticatoio, dovrete contattare il servizio negli orari indicati. Nel concreto, per farvi un esempio, scrivendo di sabato dopo le ore 20:00 entro il lunedì, quando riapre il servizio, la vostra richiesta sarà già stata cancellata dal sistema.

Alcune domande interessanti

Ci sono alcune domande interessanti, le cui risposte possono sicuramente aiutarvi nel passaggio al nuovo digitale terrestre. Una fra tutte, la più gettonata in questi giorni sul servizio WhatsApp della Nuova TV Digitale riguarda proprio la data dell'8 marzo 2022 e il dubbio se tutti i canali Rai e Mediaset passeranno alla codifica Mpeg-4. Anche noi abbiamo fatto questa richiesta, per fornirvi così una risposta da esempio.

Ed ecco la risposta che abbiamo ricevuto, molto probabilmente già precompilata, è chiaro, ma comunque inviata da un operatore fisico e non da un bot automatizzato. A conferma c'è anche il tempo che è passato dalla domanda all'effettiva consulenza:

Ciao! Martedì 8 marzo 2022 ci sarà il cambio di codifica delle emittenti nazionali. Ciò significa che passeranno da MPEG-2 a MPEG-4 e il trasferimento riguarderà anche canali reti importanti come Rai, Mediaset e La7. Inoltre, a seguito della necessaria risintonizzazione, alcuni canali potrebbero non essere visibili. In tal caso, il problema sarà della vostra tv. I dispositivi di recente tecnologia riusciranno a decifrare le trasmissioni in MPEG-4, mentre per quelli non compatibili andranno cercate le versioni in MPEG-2.

Una bella iniziativa che si aggiunge a quella relativa alla nuova campagna di informazione al digitale terrestre per spiegare al meglio il prossimo passaggio previsto per l'8 marzo 2022.