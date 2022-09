Digitale terrestre: lo switch off non è solo al DVB-T2 ma anche al DVB-S2

Se pensavi di non essere minimamente toccato dall’arrivo del nuovo digitale terrestre probabilmente ti sei perso qualcosa. Infatti, tutte le notizie si sono sempre concentrate sul passaggio al nuovo standard trasmissivo DVB-T2, perché più diffuso e popolare.

Tuttavia, bisogna ricordare che il passaggio coinvolge anche lo standard DVB-S2. Questa non è una novità dell’ultimo minuto, ma un’informazione assodata che pochi hanno approfondito. Ma che differenza c’è tra queste due tecnologie?

Come tutti sappiamo, ormai lo abbiamo imparato quasi a memoria, il DVB-T2 è lo standard di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma del digitale terrestre. La sua attivazione avverrà con lo switch off programmato per gennaio 2023.

Questo nuovo standard garantirà un miglioramento della qualità delle immagini con l’alta definizione e il rilascio delle frequenze alla banda 700MHz per la nuova Sub 700MHz. Questo processo, definito anche refarming del digitale terrestre, si è concluso a fine giugno 2022.

Digitale terrestre: cos’è il DVB-S2

Il DVB-S2 non c’entra con la tecnologia del digitale terrestre se non per il fatto che trasmette gli stessi canali in chiaro, ma tramite satellite. Come definito dal Ministero dello Sviluppo Economico, il DVB-S2 è il “nuovo standard di trasmissione satellitare di seconda generazione“.

In pratica, viene abbandonato completamente il sistema di codifica Mpeg-2 per il nuovo Mpeg-4 che trasmette canali in HD (alta definizione) e 4K. Perciò, per continuare a ricevere i canali Rai e Mediaset è necessario dotarsi di una CAM certificata Tivùsat e accedere così alla piattaforma satellitare.

