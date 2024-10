Digitale Terrestre: cos'è il servizio REA e come utilizzarlo

La piattaforma digitale terrestre è ancora in grado di sorprenderti. Se ancora non hai sentito parlare del servizio REA devi subito scoprire di cosa si tratta e come sfruttarlo. Cambierà sicuramente il tuo approccio con le trasmissioni dei canali TV per accedere a contenuti davvero molto utili e in totale praticità.

Cos’è il servizio REA? Il Regional Exchange Action è un servizio che sfrutta la tecnologia HbbTV sul digitale terrestre. Tramite connessione internet permette a televisore o decoder di accedere all’app Rai Tv+. La particolarità è che il servizio REA permette all’utente di selezionare quale TGR Regionale Rai vedere al canale LCN 3 destinato a Rai 3.

In pratica, è possibile scegliere tra tutti i TGR Rai quello che vuoi sia trasmesso al momento giusto su Rai 3. Una vera comodità, soprattutto per chi fino a oggi sta combattendo con la “Ricerca Canali” per riuscire a sintonizzare quello che vuole vedere. Scopri come utilizzare questo servizio direttamente dal tuo apparecchio.

Digitale Terrestre: come usare il servizio REA

Se il digitale terrestre ti offre il servizio REA perché non sfruttarlo? Allora vediamo come puoi utilizzarlo al meglio. Prima di tutto occorre precisare che per accedervi è necessario avere un televisore o decoder compatibili con la tecnologia HbbTV versione 2.0.1 o versioni successive. Quindi deve essere un dispositivo connesso a internet.

Inoltre, consigliamo una connessione dati che garantisca almeno 10 mbps di velocità in download per assicurare uno streaming stabile e senza buffering. Se hai tutto allora puoi sintonizzarti su Rai 3 alla numerazione LCN 3. Qui attraverso il menù dell’app Rai Tv+, che selezioni direttamente nel canale, devi selezionare “Cambia edizione locale TGR“.

Nella pagina di configurazione devi passare da “Segnale antenna” a “Segnale streaming“. In questo modo, Rai 3 trasmetterà la programmazione regionale scelta in streaming automaticamente. Ora scegli l’edizione TGR Regionale che vuoi e conferma la tua scelta. Attendi pochi istanti affinché possa andare in onda l’edizione di TG Regionale del digitale terrestre che cercavi.