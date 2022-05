Digitale terrestre e segnale: come verificare che sia tutto ok

Il nuovo digitale terrestre è ormai alle porte. La nuova piattaforma sarà pronta a partire ufficialmente con le sue trasmissioni definitive a gennaio 2023. Nel frattempo continuano le operazioni di avvicinamento alla tecnologia del DVB-T2 che sarà l’ultima definitiva a essere attivata in Italia.

Nelle varie regioni prosegue anche il refarming del digitale terrestre. Queste attività prevedono il rilascio della banda 700 MHz per permettere alle emittenti televisive nazionali e regionali di appoggiarsi alla nuova banda Sub 700 MHz. Questa garantirà una gestione migliorativa del segnale e delle trasmissioni.

Qualità delle immagini e dell’audio saranno quindi definitive a partire, come dicevamo, da gennaio 2023. Intanto dovremo fare i conti con alcuni disagi e una resa che forse non ci aspettavamo così scadente. Comunque un modo per verificare come va la ricezione dei canali con il proprio apparecchio e impianto di antenna c’è.

Vediamo quindi come verificare se è tutto ok con il digitale terrestre e il segnale dei canali sul televisore o sul decoder. In questo modo avrete contezza di come ricevete le trasmissioni delle emittenti sia nazionali che locali. In caso di carenza di segnale esistono alcune soluzioni.

Digitale terrestre: come verificare il segnale e cosa fare in caso di problemi

Avere un buon segnale è fondamentale per poter vedere al meglio i canali TV del digitale terrestre. Un basso segnale penalizza la qualità visiva e l’audio in entrata oltre a bloccare il flusso delle immagini frequentemente, in caso il problema sia diffuso, o sporadicamente.

La prima cosa che dovete fare è accedere al menù del vostro apparecchio con sintonizzatore TV. Alcuni passaggi potrebbero cambiare a seconda del produttore del televisore o del decoder in vostro possesso. Successivamente dovrete selezionare la voce che riguarda la sintonizzazione dei canali e lì accedere alle informazioni sul segnale.

In questa sezione troverete le informazioni legate al segnale di ciascun canale del digitale terrestre. Due linee orizzontali vi indicheranno la potenza del segnale. Più saranno colorate, e quindi vicine al 100%, maggiore sarà la potenza del segnale, viceversa dovrete intervenire per migliorare la situazione.

A volte basta solo effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. In questo modo tutto viene aggiornato e l’apparecchio si sintonizza con le nuove frequenze delle emittenti televisive.

Se con questo metodo non doveste risolvere il problema, allora dovrete affidarvi a un amplificatore di segnale. Ce ne sono tantissimi in commercio, ma quello più apprezzato è Meliconi AMP20 in offerta su Amazon a soli 19,99 euro. Basterà collegarlo a una presa di corrente e collegargli il cavo dell’antenna prima che vada nel televisore o nel decoder.