Digitale terrestre: scompare LA7 dalle TV degli utenti, come risolvere

Lo scorso 8 marzo 2022 in tutta Italia ha avuto luogo il primo grande switch off al nuovo digitale terrestre. Questo passaggio epocale, che ha portato tutti i canali nazionali e regionali a trasmettere con codifica Mpeg-4, non è stato esente di problemi.

Sono infatti molti gli utenti che stanno tutt'oggi lamentando disagi importanti. Alcuni non riescono a sentire l'audio dei canali Mediaset del digitale terrestre, ad altri, invece, è scomparso il canale regionale di Rai 3 e così via. Sì, perché la lista delle problematiche è abbastanza lunga.

A questa si è aggiunto un nuovo caso di cui molti stanno soffrendo. Infatti, diversi utenti, dall'ultimo switch off, non riescono più a vedere LA7 sul digitale terrestre. Se anche tu riscontri questo problema sarai interessato a scoprire qual è il motivo e come si può risolvere.

Digitale terrestre: perché dall'ultimo switch off non vedi più LA7

Qual è l'arcano mistero che si cela dietro il fatto che molti utenti non riescono più a vedere LA7 sul digitale terrestre? Il motivo è presto detto: con il recente switch off dell'8 marzo 2022 molti canali delle emittenti nazionali sono passati dalla vecchia codifica Mpeg-2 alla più recente Mpeg-4. Alcuni, attualmente trasmettono in alta qualità (SD), mentre altri in alta definizione (HD).

Ciò ha richiesto quindi un aggiornamento dell'LCN, ovvero della numerazione alla quale possiamo trovare questi canali. Siccome a breve lo standard visivo sarà in Mpeg-4, con lo switch off di settimana scorsa tutti i canali in alta qualità o in alta definizione sono stati trasferiti alle numerazioni principali, quindi dalla 1 alla 9. Ciò vuol dire che attualmente al tasto 7 del vostro telecomando trovate LA7 HD.

Quindi, sintetizzando, possono essere due i motivi per cui alcuni utenti non riescono più a vedere LA7 sul digitale terrestre:

lo schermo nero all'LCN 7 sta a indicare che il vostro apparecchio non è compatibile alla codifica Mpeg-4 e quindi al prossimo nuovo standard DVB-T2;

all'LCN 7 sta a indicare che il vostro apparecchio non è compatibile alla codifica e quindi al prossimo nuovo standard DVB-T2; con canale mancante, quindi non esiste più il numero 7 sul vostro televisore, si tratta di un mancato aggiornamento della sintonizzazione dei canali.

Come risolvere il problema

Esiste quindi una soluzione diversa per ognuno dei due motivi che causano la mancata visione del canale LA7.

Nel primo caso, a schermo nero, è necessario procedere all'acquisto di un televisore o di un decoder compatibile al nuovo digitale terrestre. Potrete accedere al Bonus TV che vi dà diritto a uno sconto interessante sull'acquisto di un apparecchio in grado di ricevere il nuovo standard DVB-T2.

Altrimenti, per tamponare, fino al 31 dicembre 2022 tutti coloro che hanno questo problema potranno temporaneamente risolverlo guardando la trasmissione in simulcast non in HD di LA7 alla numerazione 507 del telecomando.

Nel secondo caso, se non trovate più il canale perché manca il numero 7 sul vostro televisore, invece sarà solo indispensabile effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Così facendo tutti saranno aggiornati e prenderanno il loro nuovo posto per essere passati alla codifica Mpeg-4.