Digitale terrestre: cosa fare se non vedi più i canali locali

Il primo switch off al nuovo digitale terrestre ha portato con sé tante novità sia positive, ma anche negative. Purtroppo infatti, se da una parte la qualità delle trasmissioni è pressoché migliorata, dall'altra non sono mancati fastidiosi problemi, in alcuni casi anche piuttosto gravi.

Tra i più comuni, molti utenti hanno segnalato che dall'8 marzo 2022 non riescono più a vedere i canali delle emittenti locali. Sembra come se siano scomparsi dalla programmazione della piattaforma digitale terrestre. Una situazione che non sta piacendo a diversi cittadini che, al di là di tutto, sono costretti a pagare il Canone TV senza sconti.

Se anche tu sei fra questi, non preoccuparti. A breve troverai, in questo articolo, tutte le indicazioni necessarie che potrebbero risolvere il problema. Il condizionale, ovviamente, è d'obbligo in quanto non abbiamo contezza precisa di quale sia la situazione specifica. Ci baseremo su alcune indicazioni che possono andare bene a carattere generale e che, in un certo qual modo, stanno comunque risolvendo a molti il problema.

Sono scomparsi i canali locali dal digitale terrestre

Questa situazione, che attualmente sta toccando principalmente Piemonte e Lombardia, è un caso generalizzato in tutta Italia dovuto all'attuale processo di refarming. Le emittenti nazionali e locali stanno abbandonando la banda 700 per arrivare pronte al prossimo switch off di dicembre 2022, quando passeremo definitivamente al DVB-T, la nuova piattaforma del digitale terrestre. Nel frattempo però occorre far fronte ad alcuni inconvenienti.

Tra questi, molto fastidiosi, c'è la scomparsa dei canali delle emittenti locali. Se anche tu stai riscontrando questo problema, molto probabilmente puoi risolverlo risintonizzando i canali del tuo televisore. Questo perché le TV locali in oggetto hanno semplicemente cambiato frequenza e il tuo apparecchio non le ha ancora aggiornate. Per effettuare la risintonizzazione devi seguire questi semplici passaggi;

accedi alle impostazioni del tuo televisore o decoder dal telecomando premendo il tasto “Menù”;

premendo il tasto “Menù”; una volta apparsa la scheda delle impostazioni cerca la voce “ Ricerca canali ” e selezionala;

” e selezionala; poi scegli la voce “Ricerca automatica“.

Non dovrai più far nulla. Una volta che il tuo apparecchio avrà eseguito la risintonizzazione, se il problema era solo il cambio di frequenze, tornerai a vedere tutti i canali locali del digitale terrestre. Altrimenti, potrebbe essere un problema di antenna. In questo caso vi consigliamo di chiamare un tecnico esperto che saprà risolvere la situazione o cambiando tutta la strumentazione di ricezione, antenna e cavo, o direzionando l'antenna per una corretta ricezione dei canali.