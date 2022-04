Digitale terrestre: al via il processo di refarming in un'altra Regione

Continua il processo di refarming del digitale terrestre, durante il quale le emittenti televisive nazionali e regionali lasciano le frequenze della banda 700 per passare alle frequenze della sub 700. Durante questo passaggio ogni cittadino dovrà adeguarsi a questi aggiornamenti altrimenti sarà impossibile continuare a vedere i canali TV.

Proprio ieri, martedì 12 aprile 2022, è stato avviato il programma di refarming in Calabria. Secondo quanto dichiarato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sul sito ufficiale Nuova TV Digitale, la riorganizzazione delle frequenze per questa Regione terminerà il prossimo 3 maggio 2022.

Le prime province che vedranno attuare le modifiche sulle frequenze del digitale terrestre sono Cosenza e Crotone. Successivamente seguirà anche Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Durante questi giorni di cambiamenti gli utenti dovranno aggiornare i loro apparecchi.

Digitale terrestre: parte il refarming nella Regione Calabria

Pian piano ci avviciniamo a dicembre 2022, mese in cui si è prevista la fine del processo di refarming. Infatti, il crono programma prevede che entro gennaio 2023 dovrà avvenire il passaggio del digitale terrestre dalla piattaforma DVB-T alla nuova DVB-T2.

Il processo di refarming del digitale terrestre serve a trasferire le emittenti televisive, come già anticipato, dalla frequenza 700 alla nuova sub 700. L'attuale, utilizzata finora per il broadcasting radiotelevisivo, sarà sfruttata dagli operatori telefonici mobili per lo sviluppo e la diffusione della rete 5G.

Ma cosa dovranno fare i cittadini nel cui Comune di residenza o domicilio sta avvenendo la riorganizzazione delle frequenze televisive in Calabria? Lo spiega bene il MISE nella nota pubblicata proprio per l'occasione sul sito specializzato Nuova TV Digitale:

I telespettatori, nella data prevista per le operazioni di refarming nel proprio Comune, dovranno effettuare la procedura di risintonizzazione dei canali che consente di agganciare le nuove frequenze e, quindi, di continuare a vedere l’intera offerta televisiva.

Qui sotto trovate un video tutorial che spiega come effettuare la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Inoltre, è bene sapere che, terminato questo processo, la programmazione regionale del TG della Rai, in Calabria, sarà disponibile al canale 821 del telecomando. Invece, è possibile consultare il calendario specifico del refarming dei singoli Comuni alla pagina dedicata sul sito Nuova TV Digitale.