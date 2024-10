Digitale Terrestre, problemi di segnale diffusi: cosa succede?

Dopo qualche settimana di tranquillità, in questi giorni sono ricomparsi problemi di segnale diffusi sulla piattaforma digitale terrestre. Infatti, sono molti gli utenti che trovano difficile, in certi casi, accedere alla programmazione dei canali in chiaro gratuiti. Non si tratta di una situazione circoscritta ad alcune aree, ma generalizzata.

Ecco perché questi disagi non sono imputabili a disservizi dei sistemi di trasmissione. Essendo così diffusi non si tratta nemmeno di problemi circoscritti solo ad alcuni utenti. Perciò puoi escludere danni ai tuoi apparecchi o alla tua antenna. Non c’entra quindi il tuo impianto di ricezione e trasmissione dei canali TV.

Invece, questi problemi di segnali sulla piattaforma sono causati dai numerosi aggiornamenti e dalle importanti modifiche di questi giorni. Infatti, proprio qualche giorno fa è arrivato un nuovo canale sul digitale terrestre, Gambero Rosso Channel, che probabilmente ha generato qualche problema di segnale. Ciò ha richiesto quindi un aggiornamento urgente della lista dei canali e dei MUX Nazionali.

Digitale Terrestre: come ridurre o eliminare i problemi di segnali

In questi casi è abbastanza facile eliminare o quantomeno ridurre i problemi di segnali del digitale terrestre sui propri apparecchi. Televisori e decoder, quando avvengono questi aggiornamenti, devono essere aggiornati così da ricevere e trasmettere la lista canali TV modificata. Come puoi effettuare questa operazione?

Non preoccuparti, non dovrai chiamare alcun tecnico costoso per fare questo. Il procedimento è fai da te ed è molto semplice e veloce. In una giornata di meteo favorevole, senza pioggia, nuvole o vento, devi semplicemente avviare una “Ricerca Automatica Canali“. Questa funzionalità si trova alla sezione “Ricerca Canali” del menù impostazioni del tuo dispositivo, accessibile tramite telecomando.

In circa un paio di minuti il tuo apparecchio esegue una scansione completa e approfondita per trovare tutti i canali disponibili nella tua zona e proporteli in una lista canali aggiornata e ordinata secondo la Numerazione LCN Nazionale. Conferma il risultato e vedrai che non avrai più problemi di segnale con il digitale terrestre.