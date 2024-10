Digitale Terrestre: un importante canale collegato al servizio HbbTV

Solo alcuni giorni fa vi avevamo aggiornato in merito all’arrivo di un nuovo canale TV sul digitale terrestre. Il protagonista era proprio Gambero Rosso Channel, famoso canale tematico presente nell’abbonamento Sky. Quello che ci chiedevamo era come mai fosse approdato sulla piattaforma in chiaro senza trasmettere nulla al momento.

Pensando che fosse solo una situazione momentanea, abbiamo ipotizzato che presto avremmo scoperto l’obiettivo di questa novità. Infatti, a qualche giorno dall’evento, Gambero Rosso Channel è stato collegato al servizio HbbTV. Il canale specializzato in enogastronomia ora si può sintonizzare alla posizione LCN Nazionale 257, nel Persidera MUX 3.

In altre parole, tutti gli utenti che hanno un televisore o un decoder collegato a internet possono visualizzare le istruzioni per poter accedere ai contenuti interattivi e multimediali disponibili con questo canale. Purtroppo però questa opzione non è gratuita come speravamo. Infatti, tramite QR Code visibile dallo schermo del televisore si accede al sito web del Gambero Rosso che, sottoscrivendo un abbonamento, garantisce l’accesso alla programmazione.

Digitale Terrestre: come accedere alla programmazione di Gambero Rosso Channel

Il primo passo per accedere alla programmazione di Gambero Rosso Channel tramite piattaforma digitale terrestre è avviare una “Ricerca Automatica dei Canali“. Questa funzione la trovi direttamente al menù del tuo telecomando, nella sezione dedicata alla “Ricerca Canali”. In base al modello di televisore o decoder posizione e nomenclature potrebbero variare, ma di poco.

Una volta terminata e confermata la ricerca dei canali sul tuo apparecchio accetta l’organizzazione della nuova lista secondo la Numerazione LCN Nazionale. Con il tuo telecomando raggiungi la posizione 257. Una volta mostrato il canale Gambero Rosso Channel inquadra il QR Code che compare a schermo con il tuo smartphone e segui tutte le istruzioni indicate nel sito web del Gambero Rosso.

Sottoscrivi l‘abbonamento e continua a seguire le indicazioni in modo da tornare al televisore e accedere alla programmazione di Gambero Rosso Channel sul digitale terrestre tramite il servizio HbbTV. Ovviamente, per avere tutto questo, il tuo televisore o decoder dovrà essere connesso a una rete dati di casa con velocità di almeno 10 mbps in download.