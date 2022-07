Digitale terrestre: da nord a sud problemi, come risolverli

L’avvento del nuovo digitale terrestre sta lasciando dietro di sé parecchia insoddisfazione. Da nord a sud, in tutta Italia, stanno emergendo problemi anche gravi relativi alla visione delle trasmissioni sia nazionali che regionali.

Dopo diverse settimane dal primo appello delle associazioni dei consumatori che hanno diffidato il Canone Rai, ancora una volta stanno emergendo problemi in altre aree d’Italia dove i canali dell’emittente pubblica nazionale non si vedono più.

Il fatto che in alcuni quartieri di Bari e Roma non si riescono a vedere i canali della Rai ha fatto scalpore, dato che si parla di due città importanti. Ora anche tutta la zona appenninica del modenese si trova nella stessa situazione.

I problemi sono arrivati in parte dal primo grande switch off dell’8 marzo 2022, che ha portato la nuova codifica Mpeg-4, e in parte dalla riorganizzazione delle frequenze. È dal completamento del refarming del digitale terrestre che molti cittadini lamentano scarsa qualità nella trasmissione radiotelevisiva.

Il rilascio delle vecchie frequenze alla banda 700MHz per le nuove alla banda Sub 700MHz sta creando non pochi problemi in diverse zone d’Italia. Se anche tu sei stato travolto da questi disservizi potrebbero esserti utili alcuni consigli per migliorare la ricezione dei canali.

Digitale terrestre: come risolvere i problemi dopo il refarming

Purtroppo, se i problemi del digitale terrestre sono nati subito dopo il refarming spesso non dipende da noi risolverli. Potrebbe essere utile contattare un tecnico antennista specializzato oppure attendere che in quella zona la Macchina dello Stato apporti le modifiche necessarie a risolvere i disagi.

Tuttavia, potrebbe anche essere utile attuare alcuni accorgimenti capaci di migliorare, se non risolvere, la situazione. Innanzitutto, è buona norma procedere con la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre solo quando non ci sono perturbazioni in cielo. Pioggia, temporali, vento e nuvole potrebbero condizionare l’esito della ricerca.

A volte, invece, basta aumentare di poco il segnale in ricezione dall’antenna oltre a schermare la tecnologia LTE che, molto spesso, interferisce con il segnale del digitale terrestre. Uno degli strumenti più utili in tal senso è l’Amplificatore AMP20 Meliconi. Lo trovi su Amazon a un prezzo di 25 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.