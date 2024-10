Digitale Terrestre: a ottobre arriva il canale Gambero Rosso

La piattaforma del digitale terrestre può offrire tante sorprese in questi giorni. Infatti, una delle novità che in pochi si sarebbero aspettati, è arrivato il canale Gambero Rosso Channel nella lista LCN Nazionale. Ora lo puoi trovare alla numerazione 257 del tuo telecomando.

Questo canale tematico incentrato sulla enogastronomia italiana e mondiale, trasmette programmi dedicati alla cucina. Diversi personaggi conosciuti si susseguono presentando contenuti sempre differenti e attenti alla cultura enogastronomica attuale e con qualche salto al passato. Tra i volti più noti troviamo Giorgione e Max Mariola e Igles Corelli.

Tuttavia non sappiamo come mai Gambero Rosso Channel sia approdato sulla piattaforma digitale terrestre. Infatti, al momento non sta trasmettendo nulla, a differenza di quanto invece sta facendo alle numerazioni 133 e 415 di Sky. Non sembrano nemmeno attive applicazioni HbbTV.

Digitale Terrestre: come trovare Gambero Rosso Channel

I MUX Nazionali del digitale terrestre si sono aggiornati, ma non ti serviranno per trovare il canale Gambero Rosso Channel sul tuo televisore. Invece, dovrai avviare una “Ricerca Automatica Canali“. Questa funzionalità la trovi alla sezione “Ricerca Canali” nel menù del tuo telecomando.

Una volta avviata dovrai aspettare alcuni minuti, il tempo necessario affinché il tuo apparecchio ricerchi e trovi tutti i canali disponibili nella tua zona. Dopodiché, una volta terminata la ricerca, ti verrà chiesto di confermare la nuova lista canali. Una volta confermata dovrai accettare la Numerazione LCN Nazionale.

Completato questo procedimento dovresti anche tu visualizzare all’LCN 257 del digitale terrestre Gambero Rosso Channel. Nonostante ancora non venga trasmesso nulla sarai pronto in caso inizieranno a essere trasmesse le programmazioni.

Nel frattempo ti invitiamo a verificare un’altra cosa importante nel tuo televisore o decoder. Verifica che al menù del tuo telecomando, nella sezione “Ricerca Canali” sia attivata la modalità “Risintonizzazione Automatica“. Grazie a questa sarà il tuo dispositivo ad aggiornarsi autonomamente ogni qualvolta ci sarà una modifica sulla piattaforma digitale terrestre.