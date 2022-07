Digitale terrestre: nuovi canali TV disponibili

Il digitale terrestre da diversi mesi è in divenire. L’attesa al nuovo DVB-T2 si sta facendo ormai sempre più interessante, visto che il grande switch off è previsto per gennaio 2023. Una tappa obbligata prima della quale tutti dovranno essere dotati di un apparecchio compatibile.

Difatti, proprio in questi giorni, sono terminate le operazioni di refarming del digitale terrestre in tutta Italia. Nelle ultime Regioni rimaste all’appello, le emittenti hanno concluso il loro rilascio della frequenza 700MHz per adottare la nuova Sub 700MHz.

Perciò ci stiamo avvicinando sempre di più all’arrivo della nuova tecnologia. Questo comporta anche l’addio di alcuni canali TV, ma l’arrivo di tanti altri. Il mese di luglio, in questo senso, non ha fatto di certo eccezioni, anzi è stato foriero di alcune novità.

Il digitale terrestre dà il benvenuto a nuovi canali TV

Il mese di luglio è iniziato con diverse novità annunciate a tema digitale terrestre. Una delle notizie più importanti è che entro fine anno tutti i canali Mediaset passeranno in HD. Si tratta di una svolta epocale che sta mettendo una certa fretta a chi ancora non si è adeguato a questa tecnologia.

Il mese entrante però ha visto anche l’arrivo di alcuni nuovi canali a livello nazionale. Nel Persidera MUX 3 ora troviamo nuovi canali radio TV tra cui GM24, Channel 24 e La4 Italia. Ce ne sono altri che, al contrario, sono stati cancellati.

Nel Persidera MUX 1 hanno abbandonato la piattaforma i canali TeleModa, alla numerazione LCN 168, e La9, alla numerazione LCN 169. Oltre a ciò non ci sono più novità in merito da segnalare. Ma come è possibile ottenere le ultime modifiche aggiornate?

Come sempre vi consigliamo, è opportuno effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Questo non solo vi permette di ricevere i nuovi canali aggiunti da poco o che hanno cambiato numerazione e risultano non visibili, ma fa bene anche agli altri che così vengono aggiornati con una certa costanza.

