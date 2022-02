Digitale terrestre, nuove modifiche anche questa settimana: cosa succede?

Continua il lungo processo in atto ormai da più di un anno che ci sta portando allo switch off del digitale terrestre. Il refarming, l'addio alla banda 700 di tutte le emittenti nazionali, si sta facendo accompagnare da numerose novità. Tra queste vi abbiamo segnalato la scomparsa di alcuni canali le cui emittenti hanno deciso di abbandonare la piattaforma. Tuttavia, non solo addii, ma anche nuovi canali sono arrivati con il DVB-T2.

Ciò ha comportato anche un cambio nella numerazione dei canali del digitale terrestre che sta impegnando tutti i cittadini nella loro risintonizzazione. Una pratica che per alcuni si sta rivelando scomoda, ma che deve necessariamente essere fatta più volte per ricevere tutte le novità.

Anche questa settimana è stata protagonista di nuove modifiche. Scopriamo quindi cosa sta succedendo di nuovo al digitale terrestre. In questo modo non vi perderete nessun aggiornamento importante.

Digitale terrestre: le novità di questa settimana

Il programma che ci sta portando al nuovo digitale terrestre è ricco di novità sia a livello nazionale che a livello regionale. L'8 marzo 2022 è ormai vicino e tutte le emittenti che hanno deciso di rimanere sulla piattaforma dovranno adeguarsi alla nuova codifica Mpeg-4. Ciò vuol dire che, come Mediaset e Rai, tutti i canali verranno trasmessi in alta definizione.

Tutto questo sta comportando alcune modifiche anche nella numerazione che, a livello nazionale, ha visto arrivare TV2000 in alta definizione. Tale novità riguarda il TIMB Mux 2 e il TIMB Mux 3. È cambiata anche la sua numerazione che ora è LCN 28. Attualmente, prima della modifica definitiva, probabilmente dall'8 marzo 2022, chi non ha un televisore compatibile con il nuovo digitale terrestre, troverà la sua versione ancora in Mpeg-2, ma con l'indicazione provvisorio.

Per poter continuare a vedere la programmazione di questo canale in futuro è necessario acquistare un televisore o un decoder compatibile al nuovo digitale terrestre. Avendo un apparecchio di vecchia generazione, acquistato prima del 23 dicembre 2018, potrete anche accedere al Bonus TV Rottamazione senza ISEE.

Novità a livello regionale

Ci sono anche delle novità a livello regionale. Infatti, nella Regione Lazio il nuovo digitale terrestre ha portato una modifica per quanto riguarda Rete Oro. Questo canale presente alla numerazione 18 è attualmente passato al formato 16:9 e può essere agganciato attraverso il Rai.

Insomma, continuano gli aggiornamenti che ci stanno accompagnando mano nella mano al nuovo DVB-T2 HEVC Main 10. Se avete dubbi, domande o problemi potrete fare affidamento al nuovo centro assistenza messo a disposizione dal MISE. Si tratta del nuovo numero WhatsApp per avere informazioni in merito al nuovo digitale terrestre.