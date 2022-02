Digitale terrestre: come avere la numerazione ufficiale dei canali

Ci siamo, il programma che ci porterà al nuovo DVB-T2 non solo è iniziato, ma è già inoltrato. Dall'8 marzo 2022 si completeranno le prime novità del digitale terrestre. Infatti, per quella data tutti i canali Rai e Mediaset saranno trasmessi con la nuova codifica Mpeg-4. In altre parole, le immagini saranno in alta definizione (HD).

Questo migliorerà di molto la qualità visiva dei programmi già a colpo d'occhio. Ma ne beneficerà anche l'audio risultando più nitido e avvolgente. Ovviamente però questi cambiamenti, così come l'ultimo che arriverà a gennaio 2023, data in cui si concluderà il passaggio al nuovo digitale terrestre, comportano alcuni disagi. Primo fra tutti, la difficoltà maggiormente riscontrata dagli utenti è causata dal refarming.

Quello che sta succedendo da alcuni mesi a questa parte in tutte le Regioni di Italia è l'abbandono della banda 700 di tutte le emittenti televisive italiane. Ciò sta comportando una riassegnazione delle numerazioni anche per la conseguente perdita di alcuni canali che hanno scelto di abbandonare la piattaforma del nuovo digitale terrestre. Un aiuto concreto potrebbe arrivare dalla numerazione ufficiale dei canali, aggiornata dal MISE in base agli ultimi cambiamenti.

Digitale terrestre: dove trovare la nuova numerazione ufficiale dei canali

Per praticità, abbiamo deciso di riportarvi tout court il link per scaricare il PDF della nuova numerazione ufficiale dei canali del digitale terrestre. In questa tabella non solo troverete il nome del fornitore e il marchio del relativo canale, ma anche la numerazione LCN assegnatagli.

Si tratta di un ausilio utile ed efficace quando, causa forza maggiore, dovete effettuare la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. In questo modo avrete sotto mano quale dovrebbe essere l'ordine di presenza di ciascun canale. Ovviamente, per far ciò, dovrete avere a disposizione un televisore o un decoder compatibile alla nuova tecnologia.

Nel caso voleste modificare la numerazione dei canali potrete farlo accedendo alle impostazioni del vostro apparecchio anche se il nostro consiglio è quello di lasciare l'ordine ufficiale della numerazione LCN.