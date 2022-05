Digitale terrestre: nuova tappa per il refarming, si avvicina la fine

Il processo di refarming del digitale terrestre sta ormai volgendo al termine. Infatti, dal 9 maggio e fino al 25 maggio, una nuova Regione d’Italia sarà protagonista della riorganizzazione delle frequenze trasmissive.

In sostanza, come più volte specificato, tutte le emittenti televisive dovranno lasciare l’attuale frequenza 700MHz per occupare la nuova Sub 700MHz. Si tratta di un processo obbligato affinché a gennaio 2023 possa concludersi l’ultimo grande switch off al DVB-T2 – HEVC Main 10.

Nel frattempo, fino al 30 giugno 2023, data in cui dovrebbe terminare il programma di refarming del digitale terrestre, sarà necessario prestare attenzione a tutte le eventuali modifiche da apportare al proprio televisore o decoder.

Ovviamente, prima che arrivi il nuovo digitale terrestre, è necessario essere in possesso di un apparecchio compatibile con questa nuova tecnologia. Solo in questo modo sarà possibile ricevere tutte le trasmissioni delle emittenti regionali e nazionali.

Digitale terrestre: il refarming ora è in Liguria

Sarà quindi la Liguria ad accogliere il processo di refarming del digitale terrestre da oggi e nei prossimi giorni, quasi fino a fine mese. Perciò, tutti i cittadini residenti nelle varie Province dovranno armarsi di pazienza e, nei giorni giusti, aggiornare i loro apparecchi.

In pratica, sarà necessario effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre il giorno del refarming e quelli successivi. In questo modo televisore o decoder riceveranno i canali aggiornati alle nuove frequenze. Ecco cosa ha specificato il Ministero dello Sviluppo Economico in un comunicato ufficiale che annuncia questa nuova tappa:

I telespettatori, nella data prevista per le operazioni di refarming nel proprio Comune, dovranno effettuare la procedura di risintonizzazione dei canali che consente di agganciare le nuove frequenze e continuare a vedere l’intera offerta televisiva.

Si segnala che, in alcuni Comuni, la riorganizzazione delle frequenze si svolgerà in più giornate e pertanto sarà necessario effettuare la risintonizzazione in ciascuna di esse.

Le prime Province che faranno da apripista sono Imperia e Savona, poi arriverà il turno per Genova e a finire La Spezia. Tuttavia, per avere contezza di quando nel proprio specifico Comune avverrà il refarming del digitale terrestre si può consultare il calendario delle date alla pagina ufficiale dedicata del sito Nuova TV Digitale.

Inoltre, vi ricordiamo che con questo processo saranno aggiornate anche le numerazioni LCN della programmazione regionale della Rai. In Liguria il canale Rai 3 TGR sarà disponibile al numero 803 del telecomando.