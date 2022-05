Digitale terrestre: la lista MUX Nazionali aggiornata al 25 maggio

Il processo di refarming del digitale terrestre sta proseguendo ora in Toscana. Prima della fine di giugno 2022 dovrà concludersi in tutte le Regioni d’Italia mancanti. Questo permetterà l’arrivo della nuova tecnologia trasmissiva DVB-T2 – HEVC Main 10.

La novità sarà dunque quella di poter vedere la programmazione in chiaro con una qualità superiore rispetto a quella a cui eravamo abituati in precedenza. All’atto pratico tutti i canali TV dovranno essere trasmessi in alta definizione (HD).

Perciò in tutta Italia si stanno riorganizzando le frequenze del digitale terrestre. In sostanza, le emittenti nazionali e regionali stanno abbandonando la frequenza 700 mHz, precedentemente utilizzata per trasmettere, così da adottare la nuova Sub 700 mHz.

Questo comporta che tutti i cittadini, residenti nei Comuni impegnati nel refarming del digitale terrestre, effettuino una o più risintonizzazioni dei canali TV. Nella maggioranza dei casi gli apparecchi in possesso effettuano la ricerca in maniera del tutto automatica.

Nel caso in cui, al contrario, il vostro televisore o decoder non avesse l’opzione automatica, allora potrete effettuare la ricerca dei canali del digitale terrestre manualmente, seguendo i dati contenuti nella nuova lista MUX Nazionali aggiornata al 25 maggio 2022.

Digitale terrestre: ecco la nuova lista MUX Nazionali aggiornata

Attualmente, quella che vi stiamo proponendo di seguito, è la lista MUX Nazionali più aggiornata. Si tratta della versione datata 25 maggio 2022, quindi la più recente attualmente disponibile. Ecco l’elenco completo, utile per una risintonizzazione manuale dei canali del digitale terrestre, o per trovare manualmente quel canale che vi interessa, ma che la risintonizzazione automatica non riesce comunque a trovare:

MUX R RAI Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata Ch 30 (Freq 546 Mhz), Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna Ch 43 (Freq 650 Mhz); Rieti e Arezzo Ch 45 (Freq 666 Mhz); Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia Ch 37 (Freq 602 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19.91 Mbps) In fase di attivazione entro Giugno 2022

Rai 1 HD (LCN 1)

Rai 2 HD (LCN 2)

Rai 3 TGR Regione (LCN 3)

Rai 3 TGR Regione (LCN 3)

Rai 3 TGR Regione (LCN 3)

Rai News 24 (LCN 48)

Rai 3 HD (LCN 203)

Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)

Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)

Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)

MUX A RAI Ch 26 (Freq 514 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19,91 Mbps)

Rai Movie (LCN 24)

Rai Premium (LCN 25)

Rai Gulp (LCN 42)

Rai YoYo (LCN 43)

Rai Storia (LCN 54)

Rai Sport + HD (LCN 58)

Rai 3 SD (LCN 503)

MUX B RAI Ch 40 (Freq 626 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19,91 Mbps)

Rai 4 (LCN 21)

Rai 5 (LCN 23)

Rai Scuola (LCN 57)

Rai 3 HD (LCN 103)

Rai Sport (LCN 146)

Rai 1 SD (LCN 501)

Rai 2 SD (LCN 502)

RTV San Marino (LCN 831)

MUX MEDIASET 1 Ch 52 (Freq 722 Mhz) (In Sardegna e Valle d’Aosta Ch 46 – 674 Mhz, parte del Trentino-Alto Adige, prov. di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, parte della prov. di Reggio-Calabria, in Sicilia, escl. parte delle prov. di Messina e Palermo UHF 58, Lazio con prov. di Latina, Roma, Viterbo oppure Lazio, escl. Frosinone e Rieti UHF 58 – 770 Mhz e Liguria Ch 58 – 770 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

Iris (LCN 22)

27Twentyseven (LCN 27)

La5 (LCN 30)

Mediaset Italia2 (LCN 49,549)

R101 TV (LCN 67,567)

Sky Sport Uno HD (LCN 472) In HEVC

Sky Sport Calcio HD (LCN 473) In HEVC

TV8 PROVVISORIO (LCN 508)

TV8 PROVVISORIO

TV8 PROVVISORIO

Cielo PROVVISORIO

Sky TG24 PROVVISORIO

TV8 News On Demand (LCN 908)

MUX MEDIASET 2 Ch 36 (Freq 594 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

QVC HD (LCN 32)

Cine34 (LCN 34)

Focus (LCN 35)

TOPcrime (LCN 39)

Boing (LCN 40)

Boing Plus (LCN 45,545)

Cartoonito (LCN 46)

20 Mediaset (provvisorio) (LCN 120,520)

Boing (provvisorio) (LCN 540)

Cartoonito (provvisorio) (LCN 546)

MUX MEDIASET 3 Ch 38 (Freq 610 Mhz) (In Sardegna Ch 29 – 538 Mhz – 38 – 610 Mhz; in Sicilia Ch 24 – 498 Mhz; in Calabria Ch 24 – 498 Mhz, escl. Cosenza e Crotone) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)

Rete4 HD (LCN 4)

Canale5 HD (LCN 5)

Italia1 HD (LCN 6)

20 Mediaset HD (LCN 20)

Mediaset Extra (LCN 55)

MUX MEDIASET 4 Ch 49 (Freq 698 Mhz) (In Sardegna e Valle d’Aosta Ch 52 – 722 Mhz, prov. di Oristano e Sassari UHF 58 – 770 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)

TGCOM24 (LCN 51,551)

Rete4 (provvisorio) (LCN 104,504)

Canale5 (provvisorio) (LCN 105,505)

Italia1 (provvisorio) (LCN 106,506)

Iris (provvisorio) (LCN 522)

La 5 (provvisorio) (LCN 530)

Test HEVC main10* (LCN 200)

MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 37 (Freq 602 Mhz) (In Sardegna Ch 23 – 490 Mhz Ch 24 – 498 Mhz, in Liguria Ch 23 – 490 Mhz e in Lombardia Lombardia, escl. Brescia e Sondrio Ch 37 – 602 Mhz, prov. di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Viterbo UHF 23 – 490 Mhz, parte del Trentino-Alto Adige, prov. di Biella, Novara, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Piacenza, Latina, Roma, parte della prov. di Reggio-Calabria, in Sicilia, escl. parte delle prov. di Messina e Palermo UHF 37 – 602 Mhz. Alcuni siti, non molti, conservano per ora la vecchia frequenza, ch. UHF 50, 706 MHz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

RADIO 105 (LCN 66,566)

Deluxe 139 (LCN 139)

PADRE PIO TV (LCN 145)

EQUtv (LCN 151)

TV 153 (LCN 153)

PRIMA FREE (LCN 170)

TESORY CHANNEL (LCN 228)

FASCINO TV (LCN 231)

LA 242 (TV 153)

TV 243 (LCN 243)

Canale 263 (TV 153) (LCN 263)

Cine34 (provvisorio) (LCN 534)

Focus (provvisorio) (LCN 535)

TOPcrime (provvisorio) (LCN 539)

Mediaset Extra (provvisorio) (LCN 556)

Radio Monte Carlo (LCN 772)

RADIO 105 (LCN 785)

VIRGIN RADIO (LCN 786)

Radio R101

MUX CAIRO DUE Ch 25 (Freq 506 Mhz) (In Liguria, Toscana, Umbria, province di Viterbo, Roma, parte di Rieti Ch 59 – 778 Mhz. In Sardegna Ch 21 – 474 Mhz – Ch 33 – 570 Mhz. In Valle d’Aosta Ch 33 – 570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)

LA7 HD (LCN 7)

LA7d (LCN 29)

Italia 121 (LCN 121)

Arte Italia 124 (LCN 124)

Arte Italia 125 (LCN 125)

Italia 126 (LCN 126)

Italia 127 (LCN 127)

Italia 134 (LCN 134)

Italia 135 (LCN 135)

Italia 136 (Arte Italia 125) (LCN 136)

Italia 143 (Italia 135) (LCN 143)

Italia 148 (Italia 127) (LCN 148)

Italia 154 (Italia 126) (LCN 154)

Italia 156 (Arte Italia 124) (LCN 156)

Italia 161 (Italia 121) (LCN 161)

Italia 164 (Italia 134) (LCN 164)

DAZN Channel – Premi Info (LCN 409)

LA7 (provvisorio) (LCN 107,507)

LA7d (provvisorio) (LCN 229,529)

LA7 Test (LCN 829)

Caccia e Pesca*** (LCN 888)

LA7 TEST (LCN 907)

LA7 Servizi on demand (LCN 929)

LA7 on demand (LA7) (LCN 997)

LA7 TEST (LCN 998)

LA7 TEST (LCN 999)

MUX TIMB 1 (MUX PERSIDERA3) Ch 47 (Freq 682 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

Real Time HD (LCN 31)

Food Network HD (LCN 33)

RTL 102.5 (LCN 36,536)

GM24.IT (LCN 37,537)

GIALLO HD (LCN 38)

DMAX HD (LCN 52)

GO-TV (LCN 63)

ORLER TV (LCN 144)

RTL 102.5 NEWS (LCN 233,533)

PROMO SPORT (ORLER TV) (LCN 250)

RADIO LIBERTA’ (LCN 252)

RADIOFRECCIA (LCN 258,532)

RADIO ZETA (LCN 266,531)

Juwelo (LCN 526)

RTL 102.5 (LCN 736)

MUX TIMB 2 Ch 55 (Freq 746 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

SoloCalcio*** (LCN 61)

DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62)

ALMA TV (LCN 65)

BOM Channel (LCN 68)

ITALIA CHANNEL (LCN 123)

GOLD TV ITALIA (LCN 128)

LA 4 ITALIA (LCN 129)

CHANNEL 24 (LCN 130)

RETE ITALIA (LCN 131)

LINEAGEM (LCN 132)

ARTE INVESTIMENTI (LCN 133)

INLINEA TV (LCN 137)

AIR ITALIA (LCN 138)

LINEA ITALIA (LCN 140)

FIRE TV (LCN 147)

RADIO KISS KISS TV (LCN 158)

CANALE 162 (LCN 162)

CANALE 163 (LCN 163)

CANALE 165 (LCN 165)

Mediatext.it (ITALIA CHANNEL) (LCN 166)

PROMO FOOD (GOLD TV ITALIA) (LCN 204)

PROMO TRAVEL (LA 4 ITALIA) (LCN 205)

PROMO HOME (CHANNEL 24) (LCN 206)

PROMO LIVING (RETE ITALIA) (LCN 207)

PROMO LIFE (LINEAGEM) (LCN 208)

PROMO SHOPPING (FIRE TV) (LCN 209)

AP CHANNEL (LCN 220)

WELCOME IN*** (LCN 226)

ILIKE.TV (CANALE 162) (LCN 230)

CANALE 232 (CANALE 163) (LCN 232)

CANALE 235*** (LCN 235)

CANALE 237 (INLINEA TV) (LCN 237)

PROMO KIDS (AIR ITALIA) (LCN 238)

Parole di Vita (LCN 245)

TCI (LCN 248)

PIANETA TV (ITALIA CHANNEL) (LCN 251)

RADIO RADIO TV (LCN 253)

BIKE*** (LCN 259)

BFC*** (LCN 260)

Byoblu (LCN 262)

CUSANO ITALIA TV (LCN 264)

PREMIO LIVE*** (LCN 410)

PREMIO SPORT*** (LCN 411)

PREMIO SPORT 2*** (LCN 412)

PREMIO SPORT*** (LCN 411)

TV2000 (provvisorio) (LCN 528)

RDS Social TV (LCN 265, 724)

CANALE 268*** (LCN 268)

RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)

PREMIO 800 (ARTE ATELIER)*** (LCN 828)

GO-TV (provvisorio)

MUX TIMB 3 (MUX PERSIDERA2) Ch 48 (Freq 690 Mhz) (In Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria e prov. Viterbo Ch 42 – 642 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

TV8 HD (LCN 8,108,508)

Cielo (LCN 26)

TV2000 (LCN 28)

K2 (LCN 41)

frisbee (LCN 44)

Super! (LCN 47)

Sky TG24 (LCN 50)

SUPERTENNIS (LCN 64)

RadioItaliaTV (LCN 70,570)

VH1 (LCN 167,267)

R Italia SMI (LCN 770)

VH1 On Demand (LCN 867)

TV8 News On Demand

VH1 on demand (LCN 967)

Boing Plus (provvisorio)

MUX RETE A 1 (MUX PERSIDERA1) Ch 44 (Freq 658 Mhz) (In Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Umbria, prov. Viterbo e Sardegna Ch 32 – 562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

NOVE HD (LCN 9)

Italia 53 (Casa Italia 53)

HGTV – Home&Garden HD (LCN 56)

Motor Trend HD (LCN 59)

SPORTITALIA (LCN 60,560)

Deejay TV HD (LCN 69,569)

NOVE (LCN 109,509)

Italia 141 (Italia 53)

TELE MODA (LA 9) (LCN 168)

LA 9 (LCN 169)

CANALE 239 (LCN 239)

27Twentyseven (provvisorio) (LCN 527)

Radio Capital (LCN 713)

Radio Deejay (LCN 714)

Radio m2o (LCN 715)

Radio Maria (LCN 789)

MUX RETE CAPRI Ch 57 (Freq 762 Mhz) – QAM16 I.G 1/4 Fec 7/8 — (Disponibili 17,42 Mbps) In alcune regioni la modulazione potrebbe essere differente

RETECAPRI (LCN 122)

CAPRI CASINO’ (LCN 149)

ODEON 24 (LCN 177)

IT CHANNEL (LCN 221)

Amici per L’Italia (LCN 222)

ITALIA SERA (Amici per L’Italia) (LCN 223)

AZZURRA TV (AZZURRA TV ITALIA / TeleFoggia) (LCN 224)

225 TV (Tele Shopping) (LCN 225)

GENIUS 240 (LCN 240)

CAPRI FASHION (LCN 247)

249 SPORT (225 TV) (LCN 249)

LA GRANDE ITALIA (LCN 254)

DONNA SHOPPING (LCN 255)

269 ITALIA (LCN 269)

TV1 (225 TV) (LCN 270)

MSSport (LCN 402)

RADIO MATER (LCN 403)

PREMIO ACTION*** (LCN 413)

PREMIO GAME*** (LCN 416)

PREMIO ENERGY*** (LCN 438)

PREMIO SPEED*** (LCN 439)

PREMIO TIME*** (LCN 441)

PREMIO VOICE*** (LCN 443)

RADIO CAPRI (LCN 766)

RADIO MUSICA (LCN 824)

Arte Ora TV*** (LCN 852)

Radio Capri (LCN 866)

SUPERSIX*** (LCN 877)

Legenda: *canale visibile solo sui decoder/tv DVB-T2 HEVC main10; **canale visibile in streaming tramite HbbTV.

Qualche giorno fa abbiamo anche pubblicato la nuova lista canali TV LCN nazionale del digitale terrestre.