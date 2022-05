Digitale terrestre, rivoluzione refarming: ecco chi sarà interessato

L’avvento del nuovo digitale terrestre, che culminerà nel mese di gennaio del prossimo anno, sta interessando tutta Italia. Attualmente, è in corso il processo di riorganizzazione delle frequenze utilizzate dalle emittenti radiotelevisive per trasmettere la loro programmazione.

Anche detta refarming del digitale terrestre, questa operazione prevede che, per Regione e Comuni, le emittenti abbandonino la banda 700 mHz per trasferirsi sulla nuova Sub 700 mHz. Si tratta di un passaggio obbligato per poter trasmettere su quella che sarà la nuova piattaforma da qui a pochi mesi.

Infatti, come già anticipato, a gennaio 2023 tutti i canali del digitale terrestre passeranno alla tecnologia trasmissiva DVB-T2 – HEVC Main 10. Si tratterà dello switch off più importante di questo processo, anche del precedente avuto luogo l’8 marzo 2022.

Attualmente, altri cittadini sono interessati al processo di refarming del digitale terrestre, secondo quanto dichiarato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Scopriamo quindi in che Regione sta avvenendo la riorganizzazione delle frequenze e cosa devono fare gli utenti implicati.

Digitale terrestre: il refarming continua in Toscana

Dal 25 maggio 2022, ha fatto sapere il Ministero dello Sviluppo Economico sul sito ufficiale Nuova TV Digitale, il refarming del digitale terrestre è stato avviato in Toscana. Perciò, fino al prossimo 20 giugno 2022, a tappe, tutti i comuni saranno interessati.

Le prime Province che inizieranno con la riorganizzazione delle frequenze sono Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze. Successivamente seguiranno anche le Province di Livorno e Pisa. Concluderanno poi il processo le Province di Siena, Arezzo e Grosseto.

Ovviamente, è stato stabilito già un calendario preciso per la ricollocazione delle frequenze delle emittenti nazionali e locali del digitale terrestre per singolo Comune. Questo programma è consultabile alla pagina dedicata del sito Nuova TV Digitale.

Durante questo processo tutti i cittadini saranno impegnati a seguire alcune semplici istruzioni. Per comodità di seguito vi riportiamo le indicazioni che sono state pubblicate sul comunicato ufficiale dal Ministero dello Sviluppo Economico:

I telespettatori, nella data prevista per le operazioni di refarming nel proprio Comune, dovranno effettuare la procedura di risintonizzazione dei canali che consente di agganciare le nuove frequenze e continuare a vedere l’intera offerta televisiva.

Inoltre, in alcuni Comuni la riorganizzazione delle frequenze si svolgerà in più giornate e pertanto sarà necessario effettuare la risintonizzazione in ciascuna di esse.

Vi ricordiamo, inoltre, che per poter accedere ai contenuti regionali trasmessi dalla Rai dovrete selezionare la numerazione LCN aggiornata. Infatti, Rai 3 TGR in Toscana sarà disponibile al canale 812 del vostro telecomando.

Come affrontare la riorganizzazione delle frequenze

Per affrontare al meglio il refarming del digitale terrestre è necessario essere dotati di un televisore o decoder compatibili alla nuova tecnologia. Se attualmente non volete spendere troppi soldi potete optare per un ottimo decoder da collegare al televisore.

Su Amazon ce n’è uno in offerta davvero interessante. Oltre ad avere integrato un cavo SCART, utile per chi ha un televisore più datato, è a scomparsa, quindi non avrete nessun “scatolotto” davanti o sotto il vostro televisore. Dotato anche di presa HDMI, può essere collegato con estrema facilità al vostro apparecchio e avrete subito compatibilità con il DVB-T2.

Inoltre, sarà necessario effettuare la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre durante i giorni di riorganizzazione delle frequenze. Il nostro consiglio è quello di effettuarla sempre quando il cielo è sereno, così sarete sicuri di ricevere il segnale al meglio.

Nel caso in cui il segnale del digitale terrestre fosse debole, nonostante questa accortezza, potrete risolvere con un amplificatore da interno. Meliconi AMP20 è uno strumento di facile installazione, basta collegarlo a una presa di corrente per fare da tramite tra l’antenna e l’apparecchio con sintonizzatore TV, televisore o decoder.

Non solo amplificherà il segnale, ma vi fornirà anche uno scudo alle interferenze spesso causate dalla tecnologia LTE dei nostri smartphone. In questo modo avrete garantito il meglio della trasmissione dei contenuti del nuovo digitale terrestre.

