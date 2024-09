Digitale terrestre: basta un'impostazione per ricevere tutti i canali

L’arrivo del DVB-T2, il primo switch off del 28 agosto 2024, ha creato qualche disagio ad alcuni utenti. Problemi di segnale, qualche canale sparito dalla lista e difficoltà a capire come ricevere tutti i canali del digitale terrestre disponibili. Pochi sanno che tutti i televisori e i decoder di ultima generazione dispongono di una funzionalità attivabile semplicemente dal menù del proprio telecomando.

Prima di vedere di cosa si tratta dobbiamo fare un passo indietro. Infatti, se hai problemi di ricezione dei canali e non hai ancora verificato la compatibilità del tuo televisore, dovresti verificare se è adatto alla nuova tecnologia trasmissiva. Seleziona dal tuo telecomando il canale 100 e controlla che si legga la scritta “Test HEVC Main 10“. In tal caso il tuo televisore è compatibile al DVB-T2.

Altrimenti dovrai provvedere alla sua sostituzione o, se ancora in buone condizioni, abbinargli un decoder digitale terrestre compatibile con il DVB-T2. Questi apparecchi ricevono il nuovo segnalo e poi lo trasmettono al tuo televisore. Includono anche altre funzionalità interessanti come meteo, YouTube e media player. Dipende sempre dal dispositivo acquistato.

Digitale terrestre: come ricevere sempre tutti i canali

Ora possiamo tornare al tema dell’articolo: come ricevere sempre tutti i canali in chiaro gratuiti. Dicevamo che tutti i televisori e i decoder di ultima generazione includono una funzionalità davvero molto pratica e comoda, che pochi conoscono. Questa si rivela fondamentale quando si tratta di switch off simili a quelli del 28 agosto o come l’ultima modifica della lista dei canali del digitale terrestre.

Entrando nelle impostazioni del tuo apparecchio, tramite il menù del telecomando, devi andare alla sezione dedicata alla “Ricerca canali“. Una volta selezionata questa voce dovresti trovare “Risintonizzazione automatica“. In base al modello del tuo dispositivo potrebbero cambiare la grafica e anche alcune parole, ma il procedimento è di per sé molto simile. Seleziona questa voce e attivala.

In questo modo, d’ora in poi, il tuo dispositivo si aggiornerà autonomamente attivando una risintonizzazione dei canali ogni volta che avviene un aggiornamento nella trasmissione. In modo semplice e automatico otterrai tutti i canali del digitale terrestre.