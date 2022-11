Digitale terrestre: guida alla scelta del decoder migliore

Il 20 dicembre 2022 tutti i canali in Mpeg-2 del digitale terrestre verranno spenti. Questo significa che chiunque non sarà dotato di un dispositivo compatibile al nuovo standard DVB-T2 per quella data non potrà più vedere la programmazione TV in chiaro. Una notizia che sta muovendo le acque tra chi ancora non si è deciso ad acquistare un apparecchio di ultima generazione.

Per non spendere una fortuna, visto il recente caro bollette e il nuovo caro tariffe telefoniche in arrivo, molti stanno optando per un decoder. Si tratta di una scelta furba perché con poco più di venti euro è possibile acquistarne uno di buona qualità e collegarlo al proprio televisore così che possa ricevere tutti i canali TV.

Ma come puoi scegliere il decoder migliore tra le migliaia disponibili? La risposta è semplice quanto gratificante: deve essere essenziale e focalizzato su quello che è lo scopo primario. In pratica, meno tecnologia extra contiene e meglio è, soprattutto per chi ha qualche anno in più come le persone anziane.

Su eBay trovi il Decoder GoSAT DVB-T2 a soli 25 euro. Si tratta di un ottimo apparecchio perché unisce praticità nell’utilizzo insieme a un ottimo sintonizzatore TV potente. In situazioni dove il segnale risulta più debole rispetto ad altre zone questo dispositivo riesce a risolvere il problema.

Digitale terrestre: scegli il decoder giusto per vedere tutti i canali TV

Oggigiorno ci sono tantissimi strumenti adatti a migliorare il nostro intrattenimento. Ma quando si tratta di digitale terrestre è bene evitare distrazioni. Se vuoi rendere il tuo televisore compatibile allo standard DVB-T2 e non sei molto tecnologico ti consigliamo di evitare dispositivi che includono anche Android TV.

Scegli GoSAT, il decoder che ti garantisce la migliore ricezione di tutti i canali TV in chiaro. Dotato di due porte, una SCART e l’altra HDMI, è compatibile con la maggior parte dei televisori, anche quelli più datati. Tra l’altro è in grado di trasmettere le immagini con risoluzione Full HD 1080p. Perciò massima qualità anche nella visione.

Inoltre, il telecomando incluso nella confezione non è solo in grado di controllare il ricevitore, ma può anche memorizzare le funzioni principali del tuo televisore. In questo modo con un solo telecomando potrai gestire contemporaneamente sia il decoder che il televisore. Non perdere questa offerta. Scegli il Decoder GoSAT DVB-T2 a soli 25 euro. È un’esclusiva eBay.

