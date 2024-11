Digitale Terrestre: la funzione nascosta che ti cambia la giornata

Il digitale terrestre è la piattaforma che offre tantissimi canali gratuiti per l’intrattenimento e l’informazione. Nel giro di alcuni anni è stata protagonista di tantissimi aggiornamenti e modifiche. Nuovi canali sono approdati nelle televisioni di milioni di italiani. Tutto questo non senza qualche problema o polemica. La cosa singolare è che non tutte le funzionalità sono state annunciate.

In altre parole, probabilmente non stai sfruttando la piattaforma DTT in tutta la sua potenzialità. Cosa significa questo? Che c’è una funzione nascosta in grado di svoltare la tua giornata e che è davvero molto utile di cui forse non sai nemmeno l’esistenza. Si tratta del DVB Subtitling. Queste due parole indicano la nuova versione dei sottotitoli disponibili per tutti e attivabili in maniera del tutto automatica.

Prima occorreva attivare i sottotitoli alla pagina 777 del televideo. Quante volte, iniziando a vedere un film o un programma, in sovrimpressione usciva la frase: “Programma sottotitolato alla pagina 777 del televideo”. Invece adesso sono inclusi nel digitale terrestre. Ti basterà selezionare dal telecomando di televisore o decoder il tasto “Sub“, di solito posizionato a lato del tasto “Audio”.

Digitale Terrestre: i vantaggi del DVB Subtitling

La funzione DVB Subtitling sul digitale terrestre ha una serie di vantaggi. Prima di tutto è possibile attivarla dal tasto del telecomando e non dovendo entrare nel televideo per poi selezionare la pagina indicata. Tutto ora è più semplice e immediato. Così anche per le persone anziane o con problemi di udito è più pratico.

Un altro vantaggio è la grafica. Non essendo obbligata dalla struttura del televideo, che aveva un ecosistema molto basilare, le parole sono molto più leggibili e chiare. Inoltre, i sottotitoli si adattano perfettamente al contenuto che stai guardando. Insomma, una funzionalità davvero interessante.

Ovviamente, per poterne beneficiare, devi avere un televisore o un decoder di ultima generazione, compatibile con le ultime tecnologie di trasmissione. La piattaforma sta facendo passi da gigante. Addirittura, il digitale terrestre trasmetterà in diretta alcune partite dell’Europa League.