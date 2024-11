Calcio gratis sul Digitale Terrestre: la partita di Europa League da guardare

Finalmente una buona notizia per chi non ha attivo alcun abbonamento a piattaforme per vedere il calcio. Infatti, questa settimana è in programma una partita di Europa League in diretta gratuita su un canale in chiaro del digitale terrestre. Sei curioso di sapere qual è il canale, quale partita verrà trasmessa live e quando?

Stiamo parlando di TV8, alla numerazione LCN nazionale 8 e 108. La partita in programma, per la visione della diretta gratis, è Manchester United – PAOK Salonicco. Il calcio d’inizio fischierà alle ore 21:00 di domani, giovedì 7 novembre 2024. Alle 20:30 è in programma un pre-partita molto interessante con tutte le informazioni.

Quindi, oltre a tantissimi film gratis, ora sul digitale terrestre arriva anche l’Europa League. Niente male vero? Domani sarà una serata all’insegna del calcio con una partita che ti terrà incollato davanti allo schermo. L’iniziativa è interessante, ma ricordiamo che in programma per la trasmissione gratuita in chiaro non ci saranno partite con le squadre italiane, ma viene scelto il miglior match tra le formazioni straniere.

Digitale Terrestre: l’Europa League arriva gratis

Ebbene sì, l’Europa League arriva sul digitale terrestre gratis! Una bella novità per tutti gli amanti del calcio che non hanno attivo un abbonamento alle piattaforme che trasmettono campionati e coppe in diretta. Ma cosa devi fare per vedere le partite gratis sulla piattaforma?

Prima di tutto devi avere un televisore o un decoder compatibile al nuovo standard trasmissivo DVB-T2 HEVC MAIN 10 e alla codifica Mpeg-4. Questo ti assicura anche una migliore visione delle immagini. Inoltre, devi sempre avere aggiornata la tua lista canali e le frequenze.

Puoi farlo controllando che sul tuo dispositivo sia attiva la “Risintonizzazione Automatica” dei canali. In questo modo sarà l’apparecchio ad aggiornarsi autonomamente ogni volta che riconosce una modifica. Altrimenti, cosa che consigliamo di fare ogni tre settimane, avvia una “Ricerca Automatica” dei canali. Così potrai goderti l’Europa League gratis sul digitale terrestre senza problemi.