Digitale terrestre: non te l'hanno mai detto ma serve il bollino Platinum

Attenzione a un'informazione che molti si sono persi lungo la strada che porterà al nuovo digitale terrestre. Gli apparati, televisori e decoder, compatibili alla nuova e futura tecnologia DVB-T2 sono solo quelli che hanno il bollino Platinum e non quello Gold. Scopriamo insieme come identificarlo nei propri apparecchi per capire se davvero sono quelli giusti, oppure se abbiamo acquistato qualcosa che a breve dovremo ancora sostituire.

Digitale terrestre: attenzione al bollino platinum

A riportare questa importantissima informazione, in merito alla compatibilità degli apparati al nuovo digitale terrestre, è il Ministero dello Sviluppo Economico sul sito “Nuova TV digitale”. Ma cos'è questo bollino Platinum? Ecco come viene definito sulla pagina ufficiale:

Il bollino Platinum certifica che un televisore o un decoder, oltre a consentire la visione di tutti i programmi gratuiti, a pagamento e dei servizi on demand, sono dotati di sintonizzatore digitale terrestre di nuova generazione (DVB-T2).

Il bollino Platinum è l’unica certificazione che garantisce la compatibilità dei dispositivi con il codec HEVC, ovvero il nuovo sistema di codifica che verrà impiegato dal DVB-T2.

Quindi è chiaro che questo bollino Platinum risulta indispensabile per capire se televisore o decoder sono compatibili al nuovo digitale terrestre. Un'informazione importante, che ci arriva sempre dal Ministero dello Sviluppo Economico, è che solitamente i prodotti acquistati dopo il 1° gennaio 2017 sono già compatibili al DVB-T2. Quindi sono pronti a ricevere i canali con la nuova codifica anche in Mpeg-4.

Nondimeno, potrebbero esserci alcuni casi in cui l'utente si ritrova con un dispositivo privo del bollino Platinum. Infatti, ancora dalla pagina ufficiale, il Ministero dello Sviluppo Economico avverte:

Occorre distinguere il bollino Platinum dal bollino Gold che identifica apparati che, a parità di servizi, sono dotati del tuner di vecchia generazione (DVB-T). Tale bollino individua dunque dispositivi che, ad oggi, permettono ancora la ricezione dei canali ma che, a partire dal giugno 2022, quando il digitale terrestre di prima generazione verrà abbandonato e le emittenti televisive trasmetteranno i loro canali solo con lo standard DVB-T2, non saranno più adatti.

Per verificare se il vostro apparato ha il bollino Platinum potete guardare sul libretto delle istruzioni dove, solitamente, è riportato. Altrimenti, dovrete verificare sul sito internet del produttore indicando il modello del vostro televisore o decoder. Altrimenti, dovrete contattare telefonicamente il servizio clienti del marchio del vostro apparecchio e, fornendogli il numero di serie, accertarvi che sia compatibile con il nuovo digitale terrestre.