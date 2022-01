Digitale terrestre non ti temo con le TV Samsung super scontate Unieuro

Happy Holidays è la nuova iniziativa Unieuro che sconta tantissimi prodotti di marchi eccezionali. Con il mese di gennaio stanno arrivando tantissime novità con il nuovo digitale terrestre DVB-T2 e la codifica Mpeg-4. Non ti preoccupare, con queste tre Smart TV Samsung adeguarsi sarà solo un lontano brutto ricordo. Come questa splendida Samsung TV QLED 4K 55″ tua a soli 799 euro, invece di 1299 euro. Un prodotto di ultima generazione che grazie al suo processore intelligente ottimizza le straordinarie immagini in 4k e il suono in uscita per un'esperienza ancora più immersiva.

3 Smart TV Samsung a un prezzo speciale da Unieuro

Happy Holiday di Unieuro è sinonimo di risparmio, soprattutto quando devi cambiare il televisore di casa. Cosa c'è di meglio se non affidarsi a Samsung, uno dei migliori marchi in commercio? Pensi che sia troppo costoso? Con le promozioni Unieuro ti dovrai ricredere oggi stesso perché acquisterai una nuova Smart TV a un prezzo davvero incredibile e così sarai pronto a ricevere il nuovo digitale terrestre.

Se non vuoi spendere molto, ma comunque aggiudicarti un prodotto di livello superiore, allora metti in carrello questa strepitosa Samsung TV Crystal UHD 4K 55″ a soli 499,90 euro, invece di 599,99 euro. Compatibile al nuovo digitale terrestre DVB-T2 ti regalerà una visione superiore dei tuoi programmi preferiti in chiaro. Esteticamente perfetta grazie al suo schermo quasi senza cornice che risalta ancora di più le immagini. Inoltre, automaticamente regolerà l'audio in uscita a seconda del contenuto che stai guardando.

Infine, c'è lei, la regina delle Smart TV. Stiamo parlando dell'eccezionale Samsung Series 9 TV Crystal UHD 4K 65″ tua a soli 849,90 euro, invece di 1199 euro. Un'opera d'arte sotto tutti i punti di vista. Design AirSlim ultrasottile ed elegante con appositi spazi per nascondere i cavi. Processore Crystal 4K che ti regala dettagli incredibili in 4K Ultra HD con una straordinaria nitidezza. Lo schermo prende vita grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Color. Per gli appassionati di gaming c'è il Motion Xcelerator Turbo che riduce il motion blur per prestazioni ancora più fluide.