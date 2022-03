Digitale terrestre: come ricevere un decoder gratis

Il recente switch off al nuovo digitale terrestre ha lasciato dietro di sé una scia di vittime che, ancora oggi, non riescono più a vedere molti canali. Alcuni perché ancora non si sono adeguati con un apparecchio compatibile, altri per problemi tecnici indipendentemente dalla loro volontà. Tuttavia, se rientri tra i primi devi sapere che il Governo ha predisposto per alcune categorie specifiche un decoder gratuito.

Si tratta di una soluzione indipendente dal Bonus TV e che va a coprire alcune persone tra cui anziani e altri. Se il Bonus TV è per tutti e permette di ricevere uno sconto sull'acquisto di un decoder o di un televisore compatibili al nuovo digitale terrestre, invece questo provvedimento regala proprio un decoder che verrà spedito da Poste italiane. Scopriamo insieme come poterlo ricevere e quali sono le caratteristiche che permettono a un soggetto di inoltrare la richiesta.

Digitale terrestre: chi può ottenere un decoder gratuitamente

Per prima cosa occorre chiarire bene chi attualmente può ottenere un decoder gratuitamente. In altre parole, non tutti i soggetti hanno diritto a beneficiare di questa opportunità messa a disposizione dell'attuale Governo Draghi. Infatti, è necessario rispondere ad alcune caratteristiche indispensabili per poi poter inviare richiesta scritta.

Tra queste troviamo limiti di età, di reddito e altro ancora. Insomma, non è così semplice, ma nemmeno impossibile ricevere un decoder gratis che sia compatibile al nuovo digitale terrestre. Perciò ecco un elenco semplificato di tutto ciò che è compatibile con questo provvedimento interessante. Quindi sono inclusi in questa lista:

tutti coloro che sono nati prima del 1952, perciò devono avere più di 70 anni , ed essere comunque pensionati ;

, ed essere comunque ; tutti coloro che, pur avendo meno di 70, percepiscono una pensione di invalidità o l' assegno sociale ;

o l' ; tutti coloro che, rispondendo alle due caratteristiche sopra menzionate, hanno un reddito annuo inferiore o uguale a 20.000 euro.

Inoltre, c'è un requisito indispensabile che in caso non fosse rispettato può far crollare tutti gli altri. Il soggetto richiedente deve essere abbonato regolarmente al Canone Rai. Deve quindi aver assolto in modo corretto a tutte le rate di questa tassa, a meno che non sia un soggetto con esenzione al Canone Rai.

Come richiedere il decoder gratis

Da qui in poi “casca l'asino”. Sì, perché attualmente il MISE, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico che sta seguendo questo provvedimento, non ha ancora comunicato modi e tempi per poter richiedere questo decoder gratis, compatibile al digitale terrestre. Effettivamente qualcosa si è mosso e nello specifico si tratta dell'iter di verifica che precede la richiesta effettiva.

In sostanza, si è stabilito come effettuare un controllo incrociato tra INPS e Agenzia delle Entrate per individuare tutti coloro che potrebbero esserne idonee. Tuttavia, questo processo non è ancora iniziato e né tanto meno si sa come i soggetti aventi diritto potranno farne richiesta. Attendiamo aggiornamenti in merito dal MISE. Nel frattempo, il digitale terrestre avanza e molti di questi utenti attualmente non possono vedere tutti i canali della piattaforma.