Canone Rai: ecco come evitare di pagarlo nel 2022

Anche quest'anno è arrivato il momento del Canone Rai. Si tratta di una delle tasse la più odiate dai contribuenti. Dal canto suo è sempre stata annoverata tra le più evase, fino a quando non è passata in bolletta, così che tutti i titolari di un contratto di energia fossero obbligati a pagarla. Ogni anno molti cercano un escamotage per riuscire a evitare di pagare il Canone Rai, vediamo però qual è il modo previsto per il 2022.

Canone Rai: chi può chiedere l'esenzione

Prima di vedere come evitare di pagare il Canone Rai, è necessario capire chi può chiederne l'esenzione. Esistono infatti alcune categorie, stabilite dallo Stato Italiano, che non sono soggette a questa imposta. Tutti coloro che rientrano in questo ristretto gruppo di persone possono accedere al sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate dove possono trovare tutte le indicazioni necessarie.

Scopriamo quindi chi può fare richiesta di esonero:

i titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale che in nessuna abitazione dove è attivata l'utenza vi è un apparecchio TV ;

; i cittadini che hanno compiuto 75 anni , senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti) con un reddito annuo proprio e del coniuge inferiore, complessivamente, a 8.000 euro;

, senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti) con un reddito annuo proprio e del coniuge inferiore, complessivamente, a 8.000 euro; diplomatici e militari stranieri per effetto di convenzioni internazionali.

Come richiedere l'esenzione

Ovviamente, l'esenzione dal Canone Rai non è automatica. Chi non ha un apparecchio TV nella propria abitazione dovrà compilare il Modulo di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Invece, i cittadini ultrasettantacinquenni, che rispondono alle caratteristiche sopra menzionate, potranno compilare il Modulo di esenzione canone per gli over 75. Coloro che fino ad oggi hanno pagato il Canone Rai pur avendo i requisiti per l'esenzione, potranno richiedere il rimborso delle somme indebitamente versate attraverso il Modulo di rimborso canone per gli over 75.

Per quanto riguarda i diplomatici e i militari stranieri, potranno selezionare il modulo più adatto alla pagina ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, nell'apposita sezione.

Se non rientrate in una di queste tre categorie non potrete richiedere alcuna esenzione. Comunque non disperate, almeno una notizia buona è arrivata qualche giorno fa. Per il momento il Canone Rai non subirà aumenti.