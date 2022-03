Decoder gratis agli anziani: via libera per l'invio, forse un po' tardi

Parte in maniera ufficiale l'agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2022 che prevede l'invio di un decoder digitale terrestre gratis a tutti gli ultrasettantenni che hanno un reddito annuo inferiore o uguale a 20.000 euro. Si tratta di un provvedimento messo a punto dal Governo Draghi che prevede l'aiuto di chi non ha ancora un dispositivo compatibile al nuovo digitale terrestre e non ha le possibilità economiche per affrontare questa spesa.

Peccato però che oggi è iniziato il primo grande switch off che sposta la trasmissione di tutti i canali dalla vecchia codifica Mpeg-2 alla nuova Mpeg-4. Ciò vuol dire che tutti gli anziani con più di 70 anni sprovvisti di televisore o decoder compatibile a questa tecnologia dovranno attendere i tempi biblici della macchina statale.

Sì perché, in sostanza, attualmente è stato dato solo il via libera all'invio dei decoder, ma non l'effettiva spedizione. Infatti, prima che ciò accada dovremo aspettare uno scambio dati tra gli attori di questa agevolazione.

L'INPS dovrà individuare chi è compatibile con questo provvedimento e che potrà quindi ricevere l'apparecchio presso la sua abitazione. Questo elenco verrà poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate che verificherà se i soggetti indicati sono intestatari di Canone Rai, e quindi non hanno pendenze nei pagamenti, oppure se sono esenti dal pagamento.

Ultimata la verifica, chi è stato approvato passerà al Ministero dello Sviluppo Economico che trasmetterà l'elenco e le informazioni necessarie a Poste italiane così che possa procedere con la spedizione.

Quando arriverà il decoder gratis?

Se pensavate fosse finito tutti qui, vi state sbagliando di grosso. Infatti, quello che vi abbiamo appena citato è un processo preliminare che servirà solo a individuare gli utenti che potranno ricevere il decoder digitale terrestre gratis e i relativi dati per procedere alla spedizione. Ma per averlo sarà necessario che gli stessi presentino apposita richiesta scritta.

Ed è qui che nasce un altro problema. Infatti, attualmente non sono ancora chiare e disponibili tutte le indicazioni affinché chi rientra in questa agevolazione possa accedere al beneficio. Ciò vuol dire che siamo tutti ancora in attesa dei dettagli operativi.

Nel frattempo siamo arrivati all'8 marzo 2022, giorno in cui sta avvenendo il primo grande switch off al nuovo digitale terrestre, dove tutti i canali passeranno alla codifica Mpeg-4. Nel dettaglio vogliamo quindi precisare con enorme tristezza che, chi potrà ricevere un decoder gratis dal valore inferiore ai 30 euro, attualmente dovrà accontentarsi di vedere quei canali ancora disponibili in alta qualità e non in alta definizione.

Speriamo che si possano accelerare i tempi e dotare tutti questi poveri anziani di un decoder compatibile il più presto possibile così che possano installarlo grazie a un centro assistenza telefonico dedicato che li aiuterà passo passo nell'operazione.