Digitale terrestre: come ottenere un segnale potente in tutta la casa

L’arrivo del nuovo digitale terrestre sta mettendo in crisi molti utenti. Purtroppo questi cambiamenti non sono liberi da possibili problemi. Tuttavia, esistono cause che non dipendono dal passaggio al nuovo DVB-T2, ma direttamente dal nostro impianto.

In altre parole, molto spesso, se non riusciamo a vedere bene alcuni o tutti i canali TV il motivo non è il recente refarming del digitale terrestre, ma potrebbe essere nostro. In sostanza, il segnale che arriva al televisore o decoder non è sufficiente a offrire una visione di qualità delle trasmissioni.

In altre parole, ci sono circostanze in cui il problema è il segnale che non è così potente da raggiungere gli apparecchi di tutta la casa. Nella fattispecie, non è insolito trovare cavi dell’antenna “chilometrici” prima di raggiungere il sintonizzatore TV.

Se questa è anche la tua situazione non disperare. Stai tranquillo, non dovrai rifare l’impianto per poter risolvere, ma ti basterà un dispositivo in grado di fornire un segnale digitale terrestre potente e stabile in tutta la tua casa e garantirti una visione di qualità da qualsiasi televisore.

Digitale terrestre: come distribuire il segnale dall’antenna in tutta la casa

Non tutte le abitazioni hanno più prese per collegare il televisore all’antenna. A volte, anche se ce ne sono diverse, distribuite in più stanze della casa, non sono vicine al televisore. Questo indebolisce il segnale del digitale terrestre con la conseguente perdita dei canali TV. I motivi possono essere diversi.

A volte l’impianto è stato fatto molto prima rispetto all’arredamento, scelto in seguito. Oppure quest’ultimo è stato cambiato nel corso degli anni, compresa la disposizione della TV. Ci sono anche casi in cui una famiglia ha più televisori che si contendono la stessa presa dell’antenna.

Per tutto questo esiste una soluzione economica capace di distribuire il segnale del digitale terrestre in tutta la casa sufficientemente potente da garantire la visione dei programmi su tutti i televisori. Vediamo di cosa si tratta.

Amplificatore di segnale: la soluzione che costa una ventina di euro

Il prezzo per risolvere questo disagio costa all’incirca una ventina di euro. Quindi non devi spendere una fortuna per garantirti una visione stabile e ben distribuita del digitale terrestre in tutta la casa. Su Amazon acquisti Sky Vision Bk-AV 12 a soli 24,52 euro.

Si tratta di un ottimo amplificatore per antenna con ripartitore che amplifica il segnale in arrivo dall’antenna per massimo 2 televisori. Potrai regolare l’intensità del segnale a seconda della necessità, così da coprire lunghe distanze tra la presa TV e la TV o il decoder.

Di facile installazione, basta collegarlo a una comune presa di corrente, il più vicino possibile alla presa dove arriva il cavo dell’antenna. Facendo da tramite tra l’antenna e i televisori presenti in casa, garantisce un segnale potente per vedere al meglio il digitale terrestre.

Completata l’installazione dovrai solamente effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Il nostro consiglio è di farlo quando il cielo è sereno, privo di nuvole e con poco vento, per evitare fastidiose interferenze ed errori nella ricerca. In questo modo il sintonizzatore TV riuscirà ad agganciare tutte le frequenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.