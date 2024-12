Digitale Terrestre: arrivano tanti contenuti in streaming per tutti

Il digitale terrestre è protagonista di una vera e propria evoluzione, proponendo ora anche tanti contenuti in streaming per tutti. Questa novità è arrivata grazie all’implementazione della tecnologia HbbTV, l’acronimo di Hybrid Broadcast Broadband TV, nello standard trasmissivo italiano. Si tratta di una modalità in grado di trasformare radicalmente l’esperienza televisiva degli italiani.

L’HbbTV è uno standard che integra la tradizionale trasmissione televisiva dei programmi delle emittenti con i contenuti streaming attraverso una connessione internet. In pratica, permette di accedere a una vasta gamma di servizi interattivi e contenuti on-demand direttamente dal televisore, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi. La maggior parte di questi contenuti è ad accesso gratuito.

Regolarmente, sulla piattaforma digitale terrestre ci sono canali che integrano il servizio HbbTV, aumentando così la proposta di intrattenimento con contenuti in streaming. Un’offerta ancora più completa che sta rendendo la fruizione televisiva ancora più interessante e piacevole per gli spettatori di tutta Italia, sia a livello regionale che nazionale.

Digitale Terrestre in streaming: quali vantaggi offre l’HbbTV

L’HbbTV, sulla piattaforma del digitale terrestre, arricchisce notevolmente l’offerta televisiva grazie all’accesso a contenuti streaming di qualità. Infatti, questa tecnologia permette di:

rivedere programmi già andati in onda;

già andati in onda; accedere a contenuti on-demand e app come RaiPlay;

e app come RaiPlay; visualizzare informazioni aggiuntive sui programmi;

sui programmi; partecipare a sondaggi e quiz interattivi;

interattivi; personalizzare l’esperienza di visione.

Come funziona l’HbbTV

Se anche tu vuoi sfruttare l’HbbTV sulla piattaforma digitale terrestre, per accedere a contenuti streaming extra, è necessario:

avere un televisore o un decoder compatibile con lo standard HbbTV 2.0.2 o superiore; essere dotato di una connessione internet, preferibilmente con una velocità in download di almeno 10 Mbps; avere un’antenna per il segnale del digitale terrestre e un dispositivo compatibile con il nuovo standard DVB-T2.

Grazie all’HbbTV puoi rivoluzionare il modo con cui guardi la TV, unendo il meglio del digitale terrestre con la flessibilità dello streaming. Per gli utenti ciò significa accesso a una quantità di contenuti senza precedenti, tutti visualizzabili con un semplice tocco del telecomando.