Digitale Terrestre: arrivano 2 canali HbbTV e 1 passa all'HD

Ci sono ancora novità per la piattaforma digitale terrestre in Italia. In sostanza si tratta di 3 canali di cui 2 hanno attivato la tecnologia HbbTV e 1 è passato all’alta definizione. Questi aggiornamenti rientrano in un programma più ampio legato all’avvicendamento verso lo standard DVB-T2 e all’implementazione dell’offerta radiotelevisiva.

Partiamo dal primo canale che ha acceso la tecnologia HbbTV. Si tratta di MOMENTO TV, ora disponibile alla numerazione LCN 251. Chi non ha un televisore compatibile con questa tecnologia ibrida vedrà semplicemente lo schermo nero. Di contro, chi ha un dispositivo di ultima generazione connesso a internet potrà accedere a nuovi contenuti.

Infatti, sulla parte destra dello schermo è presente una griglia dove è possibile selezionare e seguire la programmazione di alcune emittenti. In ordine visivo troviamo MotorSport, Zortea, Super Models, Sex Factor TV, TuttoTV, Tikitaka, Live Events e Pooh Channel. Con il telecomando basta selezionare una di queste caselle per accedere ai contenuti della relativa emittente.

Il secondo canale che ora è disponibile in HbbTV è ADNPLAY. Si trova alla numerazione LCN 254 del telecomando. Grazie al menù attualmente accessibile è possibile seguire diverse produzioni del gruppo ADN Italia. Si possono vedere contenuti in streaming live e on demand di alcuni canali dell’editore oltre che di altre emittenti locali italiane.

Digitale Terrestre: un canale ora è in HD

Recentemente è stata aggiornata la lista canali del digitale terrestre proprio per queste modifiche importanti e numerose. Tra tutte queste novità si inserisce anche un canale TV locale che ora trasmette i suoi contenuti in HD. Stiamo parlando di Byoblu, sintonizzabile alla numerazione LCN 262 del tuo telecomando.

Questo canale milanese ora sta trasmettendo, anche nella versione lineare, in alta definizione H-264 e con risoluzione massima di 960 x 1080 pixel. Le immagini risultano decisamente più definite, aumentando così la qualità della visione per chi ha un televisore compatibile con le ultime tecnologie.