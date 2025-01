Digitale Terrestre: arrivano i canali Mediaset ricevibili via internet

Un nuovo standard trasmissivo, integrato alla piattaforma digitale terrestre, è in sperimentazione e promette di rivoluzionare il mondo della televisione italiana. A dare il via a questa innovazione è Mediaset che sta continuando con un test su larga scala della nuova tecnologia chiamata DVB-I (Digital Video Broadcasting – Internet).

Questa tecnologia dovrebbe cambiare il modo in cui guardiamo la TV. Al momento sono disponibili alcuni canali, fruibili tramite standard DVB-I sui televisori compatibili con questa innovazione ibrida. In una nota ufficiale, l’emittente ha fatto sapere che “Canale 5, Italia 1, Rete 4 e 20 sono ricevibili via internet con lo standard DVB-I alle numerazioni 505, 506, 504, 520″.

Una volta completata la sperimentazione, sarà possibile guardare qualsiasi programma con la stessa facilità di sempre, ma con più canali, migliore qualità e funzioni extra. Infatti, come ha specificato Mediaset, i canali sopra citati “sono trasmessi in altissima qualità – 1080p full HD – per dare agli utenti un’esperienza di visione ancora migliore dell’Alta Definizione attualmente disponibile su Digitale terrestre e Satellite”.

Digitale terrestre: come funziona il test DVB-I

Mediaset sta conducendo questo esperimento coinvolgendo circa 100mila televisori in tutta Italia. Si tratta di una prova nel mondo reale, rendendo l’Italia un pioniere in Europa nella sperimentazione dello standard DVB-I del digitale terrestre. Quali sono i vantaggi?

Qualità su misura : ogni TV riceverà la migliore qualità possibile in base alle sue capacità.

: ogni TV riceverà la migliore qualità possibile in base alle sue capacità. Più canali : potrete accedere a molti più canali rispetto alla TV tradizionale.

: potrete accedere a molti più canali rispetto alla TV tradizionale. Esperienza senza interruzioni : passerete dai canali normali a quelli via internet senza nemmeno accorgervene.

: passerete dai canali normali a quelli via internet senza nemmeno accorgervene. Basta problemi di segnale: dove non arriva il segnale dell’antenna arriva internet così da avere tutta la lista canali del digitale terrestre disponibile.

Proprio quest’ultimo vantaggio è particolarmente interessante per chi vive in zone penalizzate dal segnale della piattaforma DTT. Mediaset ha spiegato che “per chi non riceve tutti i canali del digitale terrestre, sarà così possibile ricevere via internet i canali mancanti e sintonizzarli alla stessa numerazione dei canali DTT vedendoli alla massima qualità HD o 4K”.