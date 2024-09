Digitale terrestre: altre due novità arrivano sui nostri televisori

Dopo il passaggio di tre canali Rai, nello specifico Rai Scuola, Rai Storia e Rai Radio 2 Visual, al solo DVB-T2 dal DVB-T, la piattaforma digitale terrestre sta continua ad aggiornarsi. Infatti, altre due novità sono arrivate sui nostri televisori. Per scoprirle devi solamente accertarti di una cosa.

Vai al menù del tuo telecomando e alla sezione “Ricerca canali” verifica che sia attiva la “Risintonizzazione automatica” dei canali se è disponibile. Questa funzionalità garantisce il costante aggiornamento del tuo apparecchio, sia esso televisore o decoder, con tutte le modifiche della piattaforma.

Altrimenti, puoi sempre ottenere gli aggiornamenti effettuando regolarmente una “Ricerca automatica” dei canali. Grazie a questa funzionalità aggiorni la lista dei canali alla numerazione LCN nazionale del digitale terrestre, assicurandoti così tutte le novità e il miglior segnale di trasmissione.

Vediamo adesso quali sono le due novità approdate in questi giorni sulla piattaforma del digitale terrestre. In pratica, due canali hanno modificato rispettivamente nome e logo. Niente di tecnico quindi, ma per l’utente finale solo una modifica a livello estetico e nominale. Tuttavia, per ricevere il canale in tutti i suoi aggiornamenti è importante risintonizzare i canali seguendo le istruzioni sopra menzionate.

Il primo canale di cui vi parliamo fa parte del Mux Locale 1, attivo nella Regione Sicilia. Si tratta del canale Sestarete TV HD che ha cambiato il suo logo. Se abiti nella zona interessata da questa modifica, lo trovi alla numerazione LCN 81. Le trasmissioni vengono inviate in alta risoluzione, 1280 x 720 pixel, con codifica Mpeg-4 H.264.

Il secondo canale di cui vi parliamo fa parte del Mux Locale 3 e del Mux Locale 4, attivi nella Regione Lombardia. Si tratta del canale Cremona 1 che ha sostituito il suo nome con il nuovo CR 1. Se abiti nella zona interessata da questa modifica, puoi verificarlo alla numerazione LCN 19 e alla numerazione LCN 219 del digitale terrestre.