Digitale terrestre a scatti: ecco quale potrebbe essere il problema

Il nuovo digitale terrestre sta portando con sé non solo tantissime novità, ma anche diversi problemi. È vero che la qualità visiva, sulle televisioni di molti italiani, è migliorata notevolmente, oltre al fatto che in questi ultimi mesi sono stati aggiunti anche nuovi canali a quelli già disponibili, ma alcuni stanno affrontando fastidiosi disagi.

L'altro giorno vi avevamo segnalato quali erano i problemi più comuni del digitale terrestre, ma ancora non ne era emerso uno molto recente. Infatti, diversi utenti hanno iniziato a segnalare scarsa qualità nella ricezione del segnale.

In altre parole, le trasmissioni su alcuni apparecchi hanno cominciato a vedersi a scatti. Questo è un vero e proprio problema dato che non permette una fruizione dei contenuti chiara, comprensibile e piacevole.

Scopriamo quindi qual è il problema che si nasconde dietro questo fenomeno. Inoltre, approfondiremo le possibili soluzioni che potrebbero risolverlo. Ovviamente si tratta di consigli generici che tengono conto delle situazioni più comuni, ma se il problema dovesse persistere meglio affidarsi a un tecnico esperto.

Perché il digitale terrestre si vede a scatti

Prima di poter capire la possibile soluzione, è necessario comprendere cosa sta alla base del problema. In pratica, qual è il motivo che porta a trasmettere le programmazioni dei canali del digitale terrestre a scatti?

Le possibili cause potrebbero essere fondamentalmente due. La prima riguarderebbe un mal posizionamento dell'antenna. Con le attività di refarming del digitale terrestre e la relativa riorganizzazione delle frequenze, non è così strano dover direzionare nuovamente l'antenna per una migliore ricezione del segnale.

La seconda, invece, potrebbe riguardare l'apparecchio che abbiamo in casa. A volte software e firmware di televisori e decoder richiedono aggiornamenti che vengono rilasciati con una certa regolarità, ma non troppo spesso, dai produttori.

Ogni marchio ha nelle impostazioni una sezione dedicata proprio a questo. Recentemente anche Sky ha dovuto procedere con la realizzazione di un update, in quanto dai suoi decoder i canali Mediaset venivano riprodotti con l'audio in inglese dopo il recente switch off dell'8 marzo 2022.

Quindi i consigli sono rispettivamente due: contattare un tecnico antennista, se il problema riguarda la posizione dell'antenna, oppure aggiornare software e firmware, se il problema riguarda il televisore o il decoder digitale terrestre.

Ma prima di tutto sarebbe comunque meglio provare con una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Magari tutto si potrebbe risolvere al termine di questa procedura.