Refarming digitale terrestre: chi in Italia dovrà risintonizzare i canali

Il processo di refarming del digitale terrestre prosegue senza sosta. Tutte le emittenti nazionali e regionali che vogliono rimanere sulla piattaforma devono abbandonare le vecchie frequenze alla banda 700 per posizionarsi sulle nuove. L'obiettivo è quello di arrivare a fine dicembre 2022 pronti per passare a gennaio 2023 sulla nuova piattaforma DVB-T2 HEVC Main 10.

Quindi, come già specificato in un recente articolo, il vero cambiamento del digitale terrestre sarà a gennaio 2023. Nel frattempo, tutte le Regioni d'Italia, alcune prima e altre dopo, dovranno adeguarsi abbandonando quelle frequenze che, invece, saranno sfruttate dagli operatori telefonici mobili per sviluppare la rete 5G.

In questo programma serrato un ruolo importante ce l'hanno anche i cittadini che, per poter continuare a vedere le trasmissioni del digitale terrestre, dovranno effettuare la risintonizzazione dei canali al momento opportuno.

Scopriamo quindi quali sono le Regioni che in questi giorni sono toccate dal refarming e quindi quali utenti dovranno risintonizzare i canali. In questo modo non si perderà nessuno dei programmi preferiti.

Digitale terrestre: fino al 20 aprile il refarming è in Puglia

Secondo quanto annunciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sul sito ufficiale La Nuova TV Digitale, in questi giorni la protagonista del refarming sarà la Puglia Settentrionale. Infatti, a partire dal 6 aprile e fino al 20 aprile 2022, in questa parte della Regione le emittenti abbandoneranno le vecchie frequenze, aggiornandosi per ricevere il nuovo digitale terrestre.

Ciò comporta che tutti i cittadini, nei giorni in cui questo processo avrà luogo nel loro Comune di residenza, dovranno effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Ecco cosa ha dichiarato il MISE proprio in merito a questo evento:

Con le province della Puglia settentrionale di Foggia e Barletta-Andria-Trani riparte il processo di refarming della Puglia, iniziato il 25 marzo u.s. in 8 Comuni dell’area del Gargano, che si concluderà il prossimo 20 aprile.

Ovviamente, non sono mancati anche alcuni consigli che possono facilitare questo processo e diverse altre rassicurazioni. Infatti, il MISE ha anche specificato:

Nella data prevista per le operazioni di refarming nel proprio Comune, i telespettatori dovranno effettuare la procedura di risintonizzazione dei canali in modo da agganciare le nuove frequenze e continuare a vedere i propri canali preferiti nelle nuove collocazioni.

Infine, se abitate in Puglia, vi ricordiamo che per continuare a vedere la programmazione regionale della RAI, ovvero Rai 3 TGR sul digitale terrestre, dovrete selezionare il canale 819 del vostro telecomando.