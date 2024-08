Digitale terrestre 2024: il decoder INVISIBILE c'è, ma nessuno lo vede (21€)

La necessità di acquistare un decoder per il nuovo digitale terrestre 2024 e ormai diventata una priorità. Infatti, a partire dai primi di settembre le TV che non sono compatibili nativamente inizieranno ad avere problemi di ricezione del segnale. Scegliere un modello invisibile, che funziona perfettamente, ma effettivamente non si vede, è un’ottima idea.

Puoi decidere di acquistarlo per una questione estetica oppure funzionale. Infatti, se il tuo televisore è appeso al muro oppure se sotto non ci sono mensole o mobili di supporto, sistemare un apparecchio mediamente ingombrante può essere un problema. In promozione su Amazon c’è un ottimo modello che puoi portare a casa a 21,99€ appena con spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Prendilo adesso, adegua la tua televisione e risolvi il problema.

Elementare da configurare, basta collegarlo all’ingresso HDMI della tua TV, al cavo coassiale dell’antenna e poi alimentarlo tramite porta USB. Dopo aver effettuato una ricerca dei canali, il dispositivo sarà pronto per essere utilizzato. L’effetto finale sarà quello di aver ottenuto un televisore pienamente compatibile con il nuovo standard di ricezione, pur mantenendo linee pulite e senza cavi di collegamento penzoloni.

Approfitta ora della possibilità di portare a casa questo interessante decoder invisibile per il nuovo digitale terrestre DVB T2 in offerta su Amazon. Completa adesso l’ordine per prenderlo a 21,99€ soltanto con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitata.