Dietro le quinte delle truffe Black Friday: siti fake a 5$ sul Dark Web

Spaventa la facilità con cui chiunque può acquistare un sito fake completo a partire da soli 5$ accedendo al Dark Web. Questo è il dietro le quinte delle truffe online diffuse massivamente in occasione del Black Friday. Addirittura, molti kit per le truffe phishing sono gratuiti! Questo spiega perché siano così diffusi questi pericolosi raggiri.

“I kit di phishing sono spesso gratuiti, mentre i layout di siti web falsi possono costare circa 50 dollari. Gli abbonamenti ai malware-as-a-service si aggirano intorno ai 150 dollari al mese, e gli strumenti più costosi, come i cookie grabber – le pagine per la cattura dei cookie – superano facilmente i 400 dollari” spiega Adrianus Warmenhoven, esperto di sicurezza informatica di NordVPN.

Addirittura si possono trovare anche sconti su questi articoli! Secondo una ricerca dell’azienda, i falsi siti di shopping online sono tra le truffe online più efficaci, soprattutto in tempi di Black Friday e Cyber Monday. Ma questo non è tutto. Entriamo nei dettagli di queste pratiche che diventano sempre più insidiose e pericolose.

Truffe Black Friday: i falsi siti di shopping online sempre più efficienti

Stando a quanto spiegato da Warmenhoven, i siti di shopping online falsi “raccolgono informazioni sensibili, come i dettagli delle carte di credito“. Per realizzare truffe durante Black Friday e Cyber Monday “sono dotate di sistemi avanzati anti-bot. Inoltre, sono progettate per ostacolare la scansione dei siti web e sono in grado di bypassare i sistemi di sicurezza come l’OTP (one-time password) e il metodo 2FA (autenticazione a 2 fattori), con l’obiettivo di eludere il rilevamento“.

Come puoi proteggerti dalle truffe degli acquisti online, soprattutto durante il Black Friday? I ricercatori di NordVPN hanno stilato un elenco di consigli particolarmente utili:

riconosci il phishing di email e SMS;

evita download illegali da siti non ufficiali, ma solo da app store e siti web ufficiali;

elimina regolarmente i cookie che potrebbero essere sfruttati dai cybercriminali per sottrarre informazioni e credenziali di accesso;

proteggi i tuoi account con l'autenticazione a più fattori (MFA);

sfrutta sistemi di sicurezza e protezione che includono anche il monitoraggio del Dark Web come NordVPN;

; segui i consigli della Polizia Postale contro le truffe per acquisti sicuri durante il Black Friday.