Diciamo "addio" ai lunghi periodi di prova dei servizi Apple

Con la crescita dei servizi Apple, ecco perché non dovreste aspettarvi più lunghi periodi di prova gratuiti. Proprio ieri, 9to5Mac ha riferito che Apple Music non offre più tre mesi di prova gratuita per i nuovi utenti, ma questa non è la prima volta che l'azienda riduce la prova dei suoi servizi.

Apple: i tempi di prova gratuiti si accorciano

Come probabilmente saprete, le aziende di solito ottengono ottimi affari quando lanciano un nuovo servizio. Dopo avervi fatto abituare con la prova gratuita, è giunto il momento che inizino a far pagare di più per il servizio e l'utente medio cosa fa a questo punto? Rimane, ovvio. Vi dice niente la parola Amazon o Netflix? Le due società hanno più volte alzato il costo dei loro abbonamenti eppure… eccoci (ed eccomi) qui ad usufruire ancora delle piattaforme.

Apple è stata generosa con la sua offerta legata a Music, poiché, per oltre sei anni, i nuovi clienti hanno potuto usufruire fino a tre mesi di ascolto gratuito di brani di alta qualità. Questo periodo è sufficiente per far abituare un utente alla piattaforma, creare una routine e poi non fargliela più abbandonare.

Detto questo, questa non è la prima volta che la mela riduce l'esperienza di prova gratuita dei suoi servizi. Ad esempio, quando Tim Cook ha lanciato Apple TV+, i clienti che avevano acquistato un nuovo iPhone, iPad, Apple TV o Mac ricevevano fino a un anno di prova gratuita.

Ma cosa potrebbe fare Apple per trattenere gli utenti dopo un anno di prova gratuita di Apple TV+? Oltre ai nuovi show, la società ha introdotto il bundle Apple One. Con esso, i clienti non dovevano “pagare di più" per questo servizio, poiché avrebbe pagato meno semplicemente combinando Apple Music, Apple Arcade, iCloud e TV+ per pochi dollari in più.

Detto questo, l'azienda offre ancora ottime offerte in bundle con i suoi prodotti. Se si acquista un nuovo paio di AirPods, unHomePod o un gadget Beats selezionato, si possono ottenere fino a sei mesi di Apple Music.

Detto questo, i servizi Apple stanno andando meglio che mai. Nel suo ultimo rapporto sugli utili, la società ha segnato nuove pietre miliari dei servizi nel 2021. Nel gennaio 2022, il guru dei servizi della compagnia Eddy Cue ha fornito questo commento come parte del rapporto:

Il portafoglio di servizi di livello mondiale di Apple si è rivelato essenziale nel 2021, poiché le persone in tutto il mondo hanno cercato nuovi modi per intrattenersi, informarsi, connettersi e ispirarsi. Con oltre 745 milioni di abbonamenti a pagamento, Apple continua a connettere sviluppatori, artisti e narratori di tutto il mondo con utenti su oltre un miliardo di dispositivi, offrendo potenti strumenti, contenuti ed esperienze che arricchiscono le loro vite in modo profondo ogni giorno.

Sebbene Apple non specifichi il numero di abbonati, scommette su quantità e qualità per assicurarsi che anche gli utenti iPhone vogliano trarre vantaggio dai servizi dell'azienda. In questo rapporto sugli utili, ad esempio, la compagnia ha elogiato le nomination ai premi Apple TV+ e le quasi 2.000 sessioni di allenamento compiute su Apple Fitness+.

Consulta tutte le ultime offerte di Telefonino.