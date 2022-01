Apple TV+: ecco tutti i contenuti in arrivo a febbraio 2022

Netflix sembra stia perdendo un po' di terreno nel mondo dello streaming on demand. La concorrenza spietata delle altre piattaforme sta cominciando a farsi sentire in modo più preponderante. Nonostante il suo catalogo sia ricco di contenuti e sorprese davvero entusiasmanti, rinnovato ogni settimana, anche Amazon Prime Video, Disney+ e Infinity+ non sono da meno dando del filo da torce al colosso statunitense. A questi da qualche anno si è aggiunta anche Apple TV+, il nuovo servizio di streaming on demand offerto dalla casa di Cupertino. Ovviamente, per il momento, la quantità di contenuti offerti non è al livello dei nomi precedenti, ma in quanto a qualità non si scherza. Scopriamo insieme le serie TV in arrivo a febbraio 2022.

Apple TV+: le 2 serie in arrivo a febbraio 2022

Come anticipato, se Netflix a febbraio 2022 uscirà con tantissimi nuovi contenuti, Apple TV+ invece ha solo 2 serie TV in cantiere da proporre ai suoi abbonati. Uno scotto da pagare visto il recente debutto in questo settore, ma in quanto a qualità non c'è nulla da invidiare. Tutti i titoli proposti sono davvero curati nei minimi dettagli.

Vediamo allora le 2 serie TV che Apple TV+ ha in programma di aggiungere al suo catalogo durante il mese di febbraio. Si tratta di due titoli inediti che sapranno catturare l'attenzione dello spettatore.

Suspicion

Suspicion è una serie TV thriller che uscirà su Apple TV+ il 4 febbraio 2022. Già dal titolo si evince che non mancherà di tenere incollati gli spettatori allo schermo. Una trama incredibilmente adrenalinica ad altissimo contenuto crime. Ecco la sinossi ufficiale:

Il figlio di un’importante donna d’affari americana (Uma Thurman) viene rapito in un hotel di New York, e presto i sospetti cadono su quattro cittadini britannici apparentemente normali che erano nello stesso albergo la notte dell’accaduto. Ricercati dalla National Crime Agency e dall’FBI, si lanciano in una corsa disperata contro il tempo per dimostrare la loro innocenza. Ma stanno dicendo la verità? Chi c’è davvero dietro il misterioso rapimento e chi invece si trovava semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato?

Scissione

Scissione è la seconda serie TV che sarà disponibile su Apple TV+ dal 18 febbraio 2022. Anche in questo caso si tratta di una serie thriller, ma con un contenuto più vicino al drama. Ecco la trama ufficiale di questo titolo: