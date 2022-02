Apple Music: addio alla prova gratuita di tre mesi

Questa settimana Apple ha apportato silenziosamente un grande cambiamento ad Apple Music, riducendo l'offerta di prova gratuita iniziale di tre mesi. Finora, il periodo di prova di tre mesi ha contribuito a distinguere questa piattaforma da concorrenti come Spotify, ma ora sembra che si sia amalgamata alla concorrenza.

Il cambiamento è stato individuato per la prima volta da Macotakara questa settimana e confermato da 9to5Mac. Il sito Web di Apple Music ora indica che tutti gli utenti hanno diritto a un mese di accesso gratuito al servizio. Al termine di quel mese di prova, il piano si rinnoverà automaticamente al prezzo intero di 9,99 euro al mese.

La riduzione del periodo di prova gratuita si applica a tutti i paesi in cui è disponibile il servizio (oltre 150 paesi nel mondo).

Tuttavia, la compagnia offre ancora prove di Apple Music di sei mesi per i nuovi abbonati che acquistano un prodotto audio idoneo. Ciò include AirPods Pro, AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, Beats e HomePod mini.

Il colosso americano spiega:

I nuovi abbonati possono ottenere sei mesi di Apple Music gratuitamente con un dispositivo audio idoneo. Assicurati che il tuo iPhone o iPad esegua l'ultima versione di iOS o iPadOS. Quindi puoi attivare la tua versione di prova di Apple Music dopo aver accoppiato il tuo dispositivo audio al tuo iPhone o iPad. Avrai tre mesi per riscattare l'offerta dopo la prima attivazione del dispositivo idoneo.

Qualsiasi AirPods Pro, AirPods (2a generazione e 3a generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro o Beats Solo Pro sono idonei. Nessun acquisto necessario per gli attuali possessori di dispositivi idonei. AirPods (1a generazione), Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless, Beats EP e Beats Flex non sono idonei.

Il prezzo rimane lo stesso, a partire da 4,99€ per il nuovo piano Apple Music Voice e per quello dedicato agli studenti. Il piano individuale costa 9,99€ al mese, mentre il piano Family costa 14,99€ al mese. Apple Music è inclusa anche nel pacchetto Apple One, che parte da 15€ al mese per l'accesso individuale a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+.