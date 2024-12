Deumidificatore portatile per casa: asciuga anche i vestiti (coupon 30%)

Ottimo sconto su Amazon per questo deumidificatore portatile per casa da 1.6 litri: applicando il coupon che trovi in pagina puoi pagarlo soltanto 41,99 euro invece di 59,99, con spedizione Prime e consegna garantita prima di Natale. Perfetto quindi anche come regalo.

Deumidificatore portatile per casa: come funziona e perché usarlo

L’uso di questo deumidificatore è utile per combattere muffa, cattivi odori e condensa in casa, specie nel periodo invernale. La tecnologia di condensazione a semiconduttore è capace di rimuovere fino a 500 ml di umidità al giorno rendendolo ideale per ambienti fino a 20 metri quadrati.

Il serbatoio da 1,6 litri ti assicura che non dovrai svuotarlo così spesso e, in ogni caso, quando è pieno si spegne in automatico per evitare fuoriuscite. Sicuro, economico, consuma solo 40W e ti fa risparmiare anche sulle bollette.

Il dispositivo è dotato anche di una funzione di sbrinamento automatico in modo che possa funzionare anche negli ambienti più freddi: in modalità sospensione, poi, è così silenzioso che in pratica non si sente. Puoi usarlo anche mentre dormi o stai lavorando.

Una chicca in più è infine rappresentata dalle luci LED a 7 colori per creare un’atmosfera rilassante, specie alla sera. E con la funzione timer regolabile fino a 24 ore puoi decidere in anticipo come utilizzarlo.

Compatto, leggero, si adatta a ogni ambiente e stile di vita: ti aiuta a prevenire la muffa, ridurre l’umidità sui vestiti facilitandone l’asciugatura e mantiene i tuoi spazi freschi e asciutti. Applica il coupon sconto e pagalo soltanto 41,99 euro.