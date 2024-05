Denti super sani con Oral-B Idropulsore iO Series 6

L’Oral-B Idropulsore iO Series 6 è ora disponibile con uno sconto eccezionale del 41%, passando da 239,00€ a soli 139,99€. Questa super promozione è un’ottima occasione per migliorare la tua igiene orale con uno dei prodotti più avanzati sul mercato! L’igiene orale, infatti, è fondamentale per la tua salute e anche per mantenere i tuoi denti luminosi!

Oral-B Idropulsore iO Series 6: tecnologia avanzata per un sorriso più sano

L’Oral-B Idropulsore iO Series 6 è progettato per fornire una pulizia superiore rispetto ai tradizionali spazzolini manuali. Grazie alla combinazione di tecnologie avanzate e design ergonomico, questo dispositivo assicura una pulizia completa e delicata delle gengive e dei denti. L’idropulsore utilizza getti d’acqua ad alta pressione per rimuovere efficacemente la placca e i residui di cibo anche dalle aree più difficili da raggiungere, migliorando notevolmente la salute delle gengive e prevenendo la formazione di carie.

Questo modello è dotato di diverse modalità di pulizia che si adattano alle tue esigenze individuali, inclusa una modalità di massaggio gengivale che stimola e migliora la circolazione sanguigna nelle gengive. L’iO Series 6 è anche equipaggiato con una tecnologia di rilevamento della pressione che avvisa l’utente se sta applicando troppa pressione, proteggendo così le gengive da possibili danni.

Il design elegante e moderno dell’Oral-B Idropulsore iO Series 6 si integra perfettamente in qualsiasi bagno, offrendo non solo funzionalità ma anche stile. Il dispositivo è facile da usare e da mantenere, con un serbatoio d’acqua di ampie dimensioni che garantisce un utilizzo prolungato senza bisogno di frequenti ricariche.

Inoltre, l’idropulsore iO Series 6 viene fornito con una serie di accessori, tra cui punte intercambiabili per adattarsi alle diverse esigenze di pulizia. La facilità d’uso, combinata con le funzionalità avanzate, rende questo dispositivo ideale per tutta la famiglia, promuovendo una routine di igiene orale più efficiente e completa.

Con uno sconto del 41%, acquistare l’Oral-B Idropulsore iO Series 6 a soli 139,99€ è un investimento intelligente per la tua igiene orale. Non perdere questa opportunità di ottenere una pulizia dentale professionale direttamente a casa tua, garantendo denti più sani e gengive più forti. Approfitta subito di questa offerta esclusiva!