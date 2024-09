Delusione tra i fan di Apple Watch 10 per la rimozione di 2 funzioni

Un antico detto popolare recita così: “C’è chi viene e c’è chi va”. Per alcuni purtroppo sta funzionando così anche per una delle novità tanto attese all’evento di Casa Cupertino, stasera alle 19 ora italiana. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che Apple Watch 10 abbia perso 2 interessanti funzioni lato salute. Una notizia che ha deluso molto i fan in trepidante attesa di indossare questo smartwatch.

Partiamo però dal bicchiere mezzo pieno, quindi da una delle implementazioni più importanti nella Series 10 dell’orologio di Casa Cupertino. Stiamo parlando della funzione che rileva le apnee notturne. Essendo un disturbo particolarmente grave e spesso scoperto in stadio avanzato, si tratta di un’integrazione molto valida e anche attesa dagli utenti.

Apple Watch 10, grazie ai suoi nuovi sensori professionali, sarà quindi in grado di monitorare il sonno di chi lo indossa identificando potenziali segni di apnee notturne. Individuati, incoraggerà l’utente a consultare uno specialista in ambito sanitario per eventuali valutazioni e approfondimenti. Niente male davvero, ma ora passiamo alle brutte notizie.

Apple Watch 10 fa due passi indietro

Se Apple Watch 10 ha implementato il rilevamento delle apnee notturne, ha deciso di fare due passi indietro. Infatti, a malincuore per molti utenti che avevano esultato al suo arrivo, sparisce il rilevamento dell’ossigeno nel sangue. Il motivo è la controversia legale con Masimo Corporation, l’azienda di tecnologia sanitaria ed elettronica di consumo che aveva accusato Apple di violazioni di brevetti. Ricordiamo ancora le dichiarazioni al vetriolo dell’amministratore delegato Joe Kiani:

Apple sta mascherando ciò che offre ai consumatori come un pulsossimetro medico affidabile, anche se non lo è. Sono sinceramente convinto che i consumatori stiano meglio senza. La pulsossimetria peraltro non è utile, a meno che non si tratti di un monitoraggio continuo.

Un’altra funzione che non arriverà ancora è il rilevamento dell’ipertensione. Molti pensavano di vederla integrata nei nuovi modelli. Quindi un po’ di delusione c’è da parte di chi aspettava la vera svolta lato salute su questi smartwatch. Nondimeno, Apple Watch 10 avrà un display più ampio e sottile. Meglio guardare sempre il bicchiere mezzo pieno.