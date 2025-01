De'Longhi Magnifica S con macinacaffè integrato e display intuitivo (-46%)

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione straordinaria per avere una macchina per espresso e cappuccino con macinacaffè integrato a un prezzo assolutamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello De’Longhi Magnifica S a soli 279,99 euro, invece che 519,99 euro.

Forse potresti non vederlo da mobile ma considera che siamo di fronte a uno sconto del 46% sul prezzo di listino e quindi adesso avrai un risparmio di 240 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 56 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

De’Longhi Magnifica S è la migliore macchina per espresso

Non ci sono dubbi sul fatto che De’Longhi Magnifica S sia la migliore macchina per espresso e cappuccino sul mercato e oggi la potrai avere a molto meno del suo prezzo. Siamo di fronte a un dispositivo professionale che ti permetterà di farti un caffè buonissimo con chicchi appena macinati. Avrai la possibilità di scegliere tra 13 livelli di macinatura e potrai utilizzare anche il caffè in polvere.

Con il montalatte manuale puoi creare un cappuccino dalla schiuma cremosa o scaldarti bevande come te e tisane. Gode di un pratico display con pulsanti soft touch e potrai scegliere di erogare una tazza di caffè corto o lungo, o due tazze di caffè corto o lungo. Possiede anche un pratico pannello in acciaio posto sulla parte superiore dove potrai appoggiare le tazzine per scaldarle prima di usarle.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e l’offerta è destinata a durare poco. Perciò vai subito su Amazon e acquista la tua De’Longhi Magnifica S a soli 279,99 euro, invece che 519,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.