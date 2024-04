De'Longhi Icona Vintage: macchina per espresso e cappuccio SCONTATISSIMA

Sei anche tu tra quelle persone che considera il caffè una religione? Allora sono certo che non potrai perderti assolutamente questa straordinaria offerta che ti segnalo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la macchina per espresso e cappuccio De’Longhi Icona Vintage a soli 151,66 euro, invece che 239,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto straordinario del 37% che ti fa risparmiare ben 88 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Un vero affare da non perdere per nessuna ragione al mondo.

De’Longhi Icona Vintage a un prezzaccio solo su Amazon

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono questa macchina del caffè un ottimo acquisto, oltre ovviamente al prezzo vantaggioso. Sicuramente tra queste c’è la sua potenza da 15 bar con una caldaia in acciaio inox che ti permette di gustare un caffè buonissimo. Si scalda in un attimo e sulla parte alta potrai appoggiare le tazzine per tenerle al caldo poco prima di gustarti l’espresso.

È anche dotata di un pannarello che eroga vapore ad alta temperatura e così potrei farti un cappuccino dalla schiuma cremosa, oppure scaldare le bevande. Potrai utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde ESE. In confezione trovi due filtri appositi. Ha un design accattivante e moderno che sta bene con qualsiasi cucina.

Non perdere tempo perché a questa cifra la vorranno tutti e le unità disponibili spariranno da un momento all’altro. Quindi vai adesso su Amazon e acquista la tua De’Longhi Icona Vintage a soli 151,66 euro, invece che 239,99 euro. Se completi l’ordine subito la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.