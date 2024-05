De'Longhi Icona Eco: caffè e cappuccio a 26€ al mese SENZA INTERESSI

Vuoi acquistare una macchina per farti un espresso buonissimo e anche volendo il cappuccino senza andare ogni giorno al bar ma avendo praticamente lo stesso risultato? Allora fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello De’Longhi Icona Eco a soli 132 euro circa, anziché 180 euro.

Ebbene sì, con questo sconto del 27% adesso risparmi ben 48 euro sul totale. Un ottimo prezzo per una delle macchinette per caffè e cappuccio manuali migliori di sempre. E se preferisci hai anche la possibilità di pagare in comode rate da 26,41 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

De’Longhi Icona Eco a prezzo bomba, anche a rate

Sicuramente la possibilità di pagarla a rate è davvero un’ottima cosa. Ma oltre al costo, sicuramente vantaggioso, siamo anche di fronte a una macchina per caffè espresso e cappuccio di altissima qualità. È dotata di una pressione da 15 bar con caldaia in acciaio inox che si riscalda in pochissimo tempo.

Potrai usare sia il caffè in polvere che le cialde ESE in base a quello che preferisci. È facilissima da usare e ha un design moderno e anche estremamente compatto. Inoltre è dotata di una lancia che eroga vapore ad alta pressione e che quindi ti permette di montare il latte per un cappuccino buonissimo o scaldare le bevande come tè e tisana.

Davvero una promozione da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua De’Longhi Icona Eco a soli 132 euro circa, anziché 180 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato, scopri subito i vantaggi cliccando qui.